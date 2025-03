Cyclevia élargit ses partenariats et accélère sur la collecte d’huiles usagées

Un partenariat avec un consortium d’une ampleur inédite, un autre avec la Fédération française du sport automobile (FFSA), sans oublier la prolongation de l’appel à projets pour l’implantation d’une unité de régénération d’huiles usagées en France… Pour l'éco-organisme Cyclevia, l'année 2025 débute sur les chapeaux de roues.

Acteur incontournable et reconnu pour son sérieux, Chimirec sera à nouveau sollicité lors de la prochaine expérimentation de collecte d’huiles usagées et de leurs emballages sur le territoire. ©Chimirec

Riche actualité pour Cyclevia en ce début d’année 2025. D’abord figure le consortium retenu pour mener à bien la prochaine expérimentation de collecte d’huiles usagées et de leurs emballages sur le territoire français. Ce collectif d’experts repose sur plusieurs enseignes de renom, à savoir Norauto France, Carter-Cash, Midas France et le groupe Chimirec.

D’une ampleur inédite pour Cyclevia, cette opération prévue pour débuter en mai 2025 et d’une durée de six mois, regroupe 21 nouveaux points d’apport volontaire destinés aux particuliers qui seront créés dans quatre régions (Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est et Paca). "Inspirées de notre opération en Guadeloupe menée entre 2023 et 2024, ces bornes seront placées à l’extérieur des centres/magasins des enseignes et en libre utilisation pendant leurs heures d’ouverture, explique Guirec Poënces, responsable de la communication de Cyclevia. Et c’est Chimirec qui se chargera de leur collecte en vue de leur régénération".

Ces points de collecte renforceront ainsi le maillage des déchetteries et offriront aux particuliers de nouvelles solutions de proximité pour se débarrasser de leurs déchets, gratuitement, en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Un accord de partenariat historique avec la FFSA

Pour l'éco-organisme, l’actualité passe aussi par le sport automobile. En effet, Cyclevia a officialisé son partenariat avec la Fédération française du sport automobile (FFSA) pour la saison 2025. "La puissance de la fédération et son vaste réseau sont de formidables leviers pour accélérer l’adoption de nouvelles pratiques par les adeptes de sport automobile et les inciter à amener leurs huiles dans des points de collecte", souligne André Zaffiro, directeur général de Cyclevia.

Concrètement, différentes actions seront mises en place cette année afin de s’adresser à tous les publics de la FFSA, spectateurs passionnés pouvant effectuer eux-mêmes leur vidange, licenciés professionnels ou amateurs. Celles-ci passent par l’installation d’un point de collecte à la FFSA Academy au Mans (72), la sensibilisation de jeunes pilotes et mécaniciens à la gestion des huiles usagées via des modules de formation adéquats, ou encore des interventions lors d’évènements phares de la saison 2025.

Du côté de la FFSA, on se félicite également de la démarche dans la mesure où elle vient conforter certains engagements. Pierre Gosselin, son président, ne manque pas de le souligner : "Cette collaboration illustre l’engagement pris en 2023 à l’issue de la présentation du Baromètre environnemental des sports mécaniques pour une pratique plus respectueuse de l’environnement", dit-il.

Report de l’appel à projets d’un site de production d’huiles de base régénérées

Enfin, l’actualité de l’éco-organisme passe aussi par le report de son appel à projets visant à implanter en France une unité opérationnelle de régénération capable de produire des huiles de base de groupes 2 et/ou 3. Lancé en février 2024, ce projet nécessitant de très lourds investissements se révèle essentiel pour l’avenir de la régénération française en quête d’excellence. Et ce, même si la crise politique du printemps 2024 a instauré un climat d’affaires peu porteur et une certaine frilosité des entreprises à investir, à court et à moyen termes.

"Rebattant temporairement les cartes du projet, ces incertitudes nous ont poussés à revoir notre planning en prolongeant l’appel à candidatures, confirme André Zaffiro. La nouvelle date de remise des dossiers est fixée au 30 septembre 2025, ce qui devrait permettre aux participants de se projeter plus sereinement dans l’avenir. Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c’est une offre complète avec des bases de qualité en mesure de développer des gammes d’huiles de base régénérées qui puissent répondre aux attentes des fabricants français".

Et celui-ci de se féliciter de la démarche d’Esso qui, ainsi que nous l’avons mentionné dans nos colonnes Esso S.A.F. va produire des huiles de base régénérées, a annoncé l’ouverture prochaine d’une unité industrielle spécialisée dans ce type d’huiles sur son site historique de Gravenchon (76).

Compte tenu des lourds investissements nécessaires à la construction du nouvel outil industriel souhaité par Cyclevia, l’éco-organisme a décidé de réévaluer à la hausse son soutien et de le porter à 10,5 millions d’euros, contre sept millions d’euros prévus initialement. Le montant sera définitivement fixé à l’issue de la phase finale de présentation des projets, début 2026.