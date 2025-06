Liqui Moly au diapason de Stellantis

Avec la sortie de sa nouvelle huile Top Tec 6320 5W-30, la marque allemande complète son offre tout en se mettant en conformité avec la dernière norme pour les moteurs PSA : Stellantis FPW9.55535/03. De quoi couvrir un large spectre de motorisations et de marques.

Déclinée ici en bidon de 5 L, la nouvelle huile Top Tec de Liqui Moly se veut conforme à la norme Stellantis FPW9.55535/03. ©Liqui Moly

Et une de plus ! Après le lancement cette année des produits Castrol et Motul, c’est au tour de Liqui Moly de répondre aux spécifications Stellantis FPW9.55535/03 ou PSA B71 2290, PSA B71 2297 ainsi qu’ACEA C3 et API SP, via son tout nouveau produit Top Tec 6320 5W-30. "Avec Top Tec 6320 5W-30, nous proposons un produit qui peut être utilisé dans de nombreux véhicules sur le marché", déclare Reiner Schönfelder, technicien d’application au sein du service de recherche et développement de Liqui Moly.

Effectivement, l’huile Top Tec 6320 5W-30 a été principalement développée pour les véhicules des marques Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot et Toyota équipés de moteurs essence EB2, ainsi que de moteurs diesel DV5R, DW10F et DW12R fabriqués à partir de 2012.

Composant moteur directement visé, la courroie de distribution bien sûr ! "Pour prévenir l’usure de la courroie dentée, il est essentiel d’utiliser la bonne huile et de respecter strictement les intervalles de vidange prescrits", rappelle Reiner Schönfelder.

Plus globalement, l’huile moteur antifriction à faible teneur en cendres de Liqui Moly protège le moteur de l’usure et des dépôts de suie grâce à son excellente capacité de nettoyage et de rétention des impuretés. Elle permet également de prévenir le Low speed pre-ignition (LSPI), soit le pré-allumage à basse vitesse pouvant entraîner des dommages irréparables au moteur. Pour rappel, cette combustion prématurée se produit sur les moteurs essence modernes de taille réduite à injection directe.