Texaco Lubricants lance une gamme d'huiles pour les transmissions automatiques

Texaco Lubricants propose une offre dédiée aux véhicules à transmission automatique. Comportant trois formulations distinctes, cette gamme assure une protection renforcée et des performances optimales dans n'importe quelles conditions.

Sous le patronyme Multi-Vehicle ATF, Texaco Lubricants vient de lancer une nouvelle gamme d’huiles pour transmissions automatiques. De quoi conforter l’offre des ateliers. ©Texaco Lubricants

Conçue pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie automobile, la nouvelle gamme Texaco Multi-Vehicle ATF pour transmissions automatiques (ATF) allie compatibilité étendue et fiabilité, garantissant des performances optimales pour une large gamme de véhicules.

La gamme de Texaco Lubricants comprend trois formulations distinctes : Texaco Multi-Vehicle ATF 2, ATF 3 et ATF 6, chacune ayant été développée pour offrir des avantages spécifiques aux différents types de transmissions et d'applications.

Avec la complexité croissante des boîtes de vitesses automatiques, cette nouvelle gamme aide les professionnels de la réparation et les exploitants de flottes à choisir l’huile de transmission adaptée, tout en réduisant le risque d'erreur d'application. Dans cette optique, l’huile Multi-Vehicle ATF 2 est conçue pour les transmissions automatiques de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de bus nécessitant un lubrifiant GM Dexron®-IID.

Un indice de viscosité élevé

Le produit est formulé à partir d’huiles de base de qualité supérieure de groupe II et d’une association équilibrée d'additifs, pour fournir un haut niveau de performances comme des changements de vitesses en douceur, une protection renforcée lors des démarrages à froid, une propreté accrue des organes (stabilité à l’oxydation, etc.) et un maintien de la viscosité (grande résistance au cisaillement). Dans la pratique, cette huile répond aux spécifications des constructeurs tels que Daimler, Ford et General Motors.

De son côté, l’huile Multi-Vehicle ATF 3 est adaptée aux transmissions automatiques de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de bus nécessitant un liquide GM Dexron®-III. Le produit est formulé pour aider à résister à l'usure, à la corrosion et à l'oxydation et pour protéger les refroidisseurs d’huile de transmission.

Sa formulation favorise les changements de vitesses avec des verrouillages plus souples, offre des performances à haute température grâce à son indice de viscosité élevé, tandis que sa fluidité à basse température offre une meilleure protection lors des démarrages à froid. Texaco Multi-Vehicle ATF 3 répond aux spécifications de constructeurs tels que Ford, General Motors et Mercedes-Benz, ou encore de l’équipementier américain Dana.

Des intervalles de vidange prolongés

Enfin, Multi-Vehicle ATF 6 est une huile synthétique très hautes performances pour transmissions automatiques multimarques, recommandée pour les systèmes de transmission automatique de voitures particulières à six vitesses ou plus. Elle est compatible avec les dernières spécifications Dexron®-VI et Mercon®-LV.

Sa formulation permet d’optimiser les économies de carburant, détermine des changements de vitesse sans à-coups et prolonge les intervalles de vidange via une meilleure résistance à l'oxydation et à la formation de vernis et autres boues.

Côté applications, Texaco Multi-Vehicle ATF 6 répond aux spécifications de constructeurs tels que BMW, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, General Motors, Honda, Hyundai/Kia, Jaguar/Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Toyota, Volvo et Volkswagen, ou encore de l’équipementier ZF.