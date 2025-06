Wolf Lubricants s'adapte aux moteurs downsizés

Publié le 25 juin 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Le fabricant belge lance deux lubrifiants destinés à répondre aux dernières exigences des constructeurs Renault et Ford. Baptisées Officialtech 0W-16 RXFE et Officialtech 0W-20 FXFE, ces huiles moteur à basse viscosité de Wolf visent à concilier performance et réduction des émissions, en particulier pour les moteurs downsizés.

L'Officialtech 0W-16 RXFE (à gauche) et 0W-20 FXFE (à droite) sont des huiles "fuel economy" qui répondent aux exigences de Renault et Ford. ©Wolf

L’évolution technologique des motorisations, marquée par la réduction des cylindrées et l’intensification de la suralimentation, impose des contraintes nouvelles aux lubrifiants. Les huiles moteur doivent désormais faire preuve d’une plus grande résistance au cisaillement quelle que soit la température avec en sus une dégradation moindre, tout en assurant une lubrification efficace dès le démarrage à froid. Dans ce contexte, Wolf Lubricants vient de lancer deux nouvelles huiles qui répondent aux exigences du marché de l’après-vente, à savoir Officialtech 0W-16 RXFE et Officialtech 0W-20 FXFE. Ces huiles moteur à faible viscosité respectent les exigences des moteurs downsizés de Renault et Ford. Les spécifications API et ILSAC également couvertes Concrètement, l’huile moteur Wolf Officialtech 0W-16 RXFE répond à la nouvelle spécification AN2022 des moteurs essence Renault, y compris les motorisations TCe Mild Hybrid 130 PF et E-Tech Full Hybrid 200 PF. Elle convient également aux spécifications API SP/ILSAC GF-6B. Cette huile à faible viscosité améliore l’efficacité, réduit les émissions et offre une haute protection aux composants du moteur tout en minimisant l’usure. Sur le plan commercial, elle est disponible dans des conditionnements de 1 L et de 5 L. Le marché des lubrifiants à la baisse De son côté, l’huile moteur Wolf Officialtech 0W-20 FXFE répond à la spécification WSS-M2C954-A1 des moteurs Ford. Cette huile moteur haute performance à faible friction est adaptée aux principaux moteurs de la marque à l’Ovale, y compris les moteurs 1 L EcoBoost, 1,5 L EcoBoost, et 2,5 L Duratec-Hybrid. Elle est également rétrocompatible avec les moteurs Ford nécessitant la spécification WSS-M2C948-B. Outre ses capacités en termes d’anti-usure, elle garantit d’excellentes économies de carburant et une réduction des émissions grâce à sa faible viscosité et à sa formulation low SAPS. Comme l’autre produit, elle est disponible en conditionnements de 1 L et de 5 L.

