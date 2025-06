Yacco commercialise une huile haut de gamme multimarque

Lancée récemment, la nouvelle huile Yacco VX 1800 0W-20 se positionne comme un produit multimarque 100 % de synthèse avec PAO. Utilisant la technologie "Mid SAPS", cette huile haut de gamme procure des économies de carburant.

Dotée d’une formulation 100 % synthèse avec PAO et d’une faible viscosité, la nouvelle huile Yacco VX 1800 est en mesure d’optimiser les économies de carburant. ©Yacco

La nouvelle huile Yacco VX 1800 0W20 est 100 % de synthèse avec PAO (polyalphaoléfines), fuel economy pour moteurs diesel et essence des véhicules de tourisme, équipés d’un FAP ou non. Elle est recommandée pour les moteurs BMW demandant une huile BMW Longlife 17 FE+ ainsi que pour les moteurs Opel/Vauxhall, réclamant une huile OV0401547. En outre, cette huile haut de gamme est imposée sur les motorisations essence Ford 1 L et 1,5 L ecoboost, ainsi que le 2,5 L duratec hybride demandant la spécification Ford M2C954-A1.

Le nouveau lubrifiant moteur Yacco VX 1800 0W20 dispose d’une faible viscosité (SAE 0W-20) et faible H.T.H.S. (2.61 mPa.s) permettant à l’huile de circuler rapidement dans le moteur afin d’optimiser les économies de carburant et de favoriser la réduction des émissions. Son additivation spécifique permet de réduire les phénomènes L.S.P.I. sur les moteurs essence à injection directe de dernière génération.

Dotée de la technologie "Mid SAPS" (taux moyen de cendres sulfatées, phosphore et soufre) pour une protection optimale des FAPs, cette huile se distingue par son bon niveau détergent et dispersant permettant de maintenir les moteurs dans un excellent état de propreté. De plus, l’huile Yacco VX 1800 0W20 assure une excellente stabilité au cisaillement pour garantir une bonne lubrification à hautes températures. Elle facilite enfin les démarrages à froid en toutes saisons. Sur le plan commercial, ce nouveau produit de niveau ACEA C6 et C5, API SP-RC, SN Plus et SN-RC, est disponible en bidons de 1,2 et 5 L, en fût de 60 L et en cubi ou vrac de 1 000 L. À terme, il remplacera les produits Lube BM-17FE 0W-20 et Lube DI 0W-20.