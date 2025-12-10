Motul franchit un nouveau cap avec NGEN Core

D’abord appliqué sur les produits moto dès le printemps 2026, le nouveau label technologique NGEN Core de Motul verra progressivement son déploiement sur l’ensemble des gammes de la marque d’Aubervilliers (93). Une étape majeure dans la démarche de décarbonation initiée en 2023.

Initiée dès 2023 avec le lancement de la gamme NGEN (ici le produit NGEN Hybrid SAE 0W-20 pour les moteurs hybrides), la circularité va connaître une accélération en 2026 avec la technologie NGEN Core. ©Motul

Dès 2023, Motul intègre la circularité dans son offre, d’abord sur le segment moto avec les produits NGEN 5 et NGEN 7, puis dans le secteur automobile avec NGEN 6, NGEN 4 et NGEN Hybrid.

Encouragée par les premiers résultats de ces produits, la marque d’Aubervilliers renforce son engagement en faveur d’une haute performance durable par le biais de la technologie NGEN Core.

Si les premiers produits NGEN ont démontré la faisabilité d’intégrer des huiles de base reraffinées (RRBO pour Re-Refined Base Oils), la démarche se voulait limitée en termes de segments, de produits et de viscosités. Avec NGEN Core, Motul passe à une nouvelle génération de formulation plus aboutie.

Ainsi, les huiles utilisées dans les formulations NGEN Core proviennent d’huiles haut de gamme usagées, reraffinées via des procédés tels que l’hydrotraitement et la distillation sous vide.

Ces techniques garantissent une pureté et des performances égales, voire supérieures, à celles des huiles de base vierges. Mais surtout, chaque formulation subit une qualification stricte, un blending spécifique et une validation étendue, y compris en conditions réelles.

Si auparavant, le spécialiste des lubrifiants indiquait que le taux d’huiles régénérées dans les formulations pouvait aller jusqu’à 65 %, aujourd’hui, il tient à préciser que ce taux n’est pas une règle fixe.

Un niveau d’intégration de RRBO variable en fonction des produits

En effet, avec NGEN Core, le niveau d’intégration de RRBO varie selon les produits : il peut être inférieur lorsque les exigences techniques l’imposent, mais il peut aussi être équivalent voire supérieur lorsque cela est compatible avec les standards de performance de l’IG (indépendant du graissage). De plus, la disponibilité des bases entre également en ligne de compte.

À noter également que cette formule répond aux normes les plus récentes de l’industrie, notamment API SP et JASO MA2. "Avec NGEN Core, nous franchissons une nouvelle étape, celle de faire de la durabilité une dimension naturelle de la performance, souligne Olivier Montange, président du directoire de Motul. Cela reflète notre ambition d’allier innovation, responsabilité et excellence technique, soit des valeurs qui définissent notre identité depuis plus de 170 ans".

Romain Fabre, directeur marketing de Motul, salue la prouesse d'une marque qui a vu le jour en 1853 et qui "reste aujourd’hui le seul acteur à appliquer cette approche à l’ensemble de ses gammes de produits".