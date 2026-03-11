Lavance accélère avec Aquarama et vise une nouvelle croissance en 2026

Après son entrée au capital d'Aquarama en 2023, le groupe Lavance s'est lancé avec son partenaire dans la fabrication de portiques de lavage. Après des débuts timides, les premières installations en avril-mai 2024 ont permis de constituer des sites de référence avec des clients "ambassadeurs". Le groupe est ainsi monté en puissance depuis deux ans et le bilan s’avère des plus positifs, comme l'indique Guillaume Roux, président de Lavance.

"En 2025, nous enregistrons une progression de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 12 à 13 % (environ 60 millions d’euros en consolidé, NDLR), sachant que nous devons poursuivre notre démarche d’harmonisation de la gamme Aquarama, indique-t-il. En effet, si la progression chez les indépendants se situerait plutôt autour de 30 %, nous devons encore progresser sur le milieu de gamme, avec en particulier tous les référencements GMS à reconstituer et l’inertie que cela demande".

Un portefeuille de commandes confortable

En outre, Aquarama a dû se faire référencer chez TotalEnergies Wash. Si la démarche ne s’est pas réalisée du jour au lendemain, les premières installations ont vu le jour en fin d’année 2025. Reste que, pour la société du Rheu (35), l’objectif des 250 machines envisagé a été atteint, notamment grâce au deuxième semestre et aux retombées d'Equip Auto.

"Nous repartons en 2026 avec un portefeuille de commandes assez confortable, et notamment avec de beaux projets de création qui vont surprendre, note Guillaume Roux. Partant de là, notre objectif est de réaliser à nouveau une croissance de l’ordre de 10 % sur la vente de machines. Aujourd’hui, nous suivons bien cette trajectoire, notamment grâce à notre offre davantage axée sur le haut de gamme via nos portiques S10 et S111".

"Certes, en janvier et février 2026, les prises de commande se sont un peu tassées du fait de la météo très défavorable pour l’activité, mais un bon nombre d’investisseurs continue de se lancer dans le lavage. Ceci est très encourageant pour le marché", analyse Stéphane Dufour, directeur commercial du groupe Lavance. Effectivement, le mois de février 2026 a connu un taux de pluviométrie 35 % supérieur à la normale.

Une réflexion sur la station du futur

Une situation qui, pour les exploitants, vient s’ajouter à une année 2025 plutôt perturbée côté météo, en particulier au deuxième semestre. "À l'inverse, cette situation ne doit pas faire oublier les restrictions d'eau liées à la sécheresse subie par certains, en particulier dans la région Rhône-Alpes et dans une partie du centre de l’Hexagone", fait remarquer Stéphane Dufour. Il faut rappeler que le groupe Lavance gère quelque 350 stations de lavage sous l’enseigne SuperJet.

L'actualité du groupe Lavance passe également par le lancement d’un vaste projet RSE, en collaboration avec les clients exploitants. Il est question de réfléchir à la station de demain, un équipement écoresponsable et sobre sur le plan énergétique. "La démarche nous a amenés à travailler sur des pistes de réflexion, des hypothèses que nous avons confrontées par le biais d’ateliers dédiés aux attentes principales de nos clients à ce sujet", développe Guillaume Roux. Une démarche que nous suivrons attentivement.