Kärcher supervise à distance

Publié le 11 mars 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Le spécialiste des solutions de nettoyage Kärcher lance K!Connect, son nouveau système de gestion à distance des stations de lavage. Une solution moderne et intuitive qui rassemble toutes les fonctions de supervision d’un ou plusieurs sites en temps réel.
Kärcher K!Connect
La nouvelle application K!Connect de Kärcher permet de suivre en temps réel la rentabilité et l’état de chaque machine. ©Kärcher

La tendance est à la connectivité et Kärcher ne pouvait y déroger. Avec le nouveau concept K!Connect, c’est chose faite. Cette application accessible sur ordinateur et smartphone fournit aux exploitants un outil de gestion à distance et en temps réel de leur station de lavage.

 

La plateforme connectée permet de superviser l’ensemble des équipements, facilitant l'analyse continue de leur rentabilité et de leurs performances opérationnelles, tout en favorisant l’anticipation et le déclenchement d’actions préventives ou correctives.

 

Son système d’alertes informe instantanément les gérants des dysfonctionnements et réduit drastiquement le temps d’indisponibilité des équipements et les pertes de chiffre d’affaires associées. K!Connect améliore ainsi la gestion quotidienne du site et contribue à une exploitation plus simple et rentable. Il est également garant de la satisfaction de la clientèle.

 

Une solution tout-en-un de pilotage centralisé

 

Sur le plan pratique, K!Connect réunit dans une interface intuitive l’ensemble des opérations liées à la gestion des installations de lavage. La plateforme donne accès à de nombreuses fonctionnalités : diagnostic des équipements, ajustement des paramètres, configuration des programmes, outils de fidélisation au travers notamment d’offres promotionnelles. Les gérants de centre de lavage ont également accès au suivi détaillé du chiffre d'affaires et au pilotage de la monétique et des paiements.

 

Kärcher repense l’aspiration en libre-service

 

En centralisant toutes les données essentielles dans un seul outil, l’application K!Connect renforce l’efficacité opérationnelle et fluidifie la gestion d’un centre de lavage, offrant à l’exploitant un pilotage clair et disponible au quotidien. "Dans la pratique, K!Connect permet de suivre en temps réel la rentabilité et l'état de chaque machine, réduisant ainsi les temps d'arrêt et générant des économies pour les gérants des stations de lavage", résume Sébastien Large, chef de marchés/produits installations de lavage chez Kärcher.

