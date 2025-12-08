Kärcher repense l’aspiration en libre-service

Publié le 8 décembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Kärcher, leader des solutions de nettoyage pour les particuliers et les professionnels, lance le SB V K!Vac. Ce nouvel aspirateur est dédié aux stations-service, stations de lavage, concessionnaires, loueurs et garages.

Doté d’un design moderne et épuré, le nouvel aspirateur SB V K!Vac de Kärcher en libre-service répond aux attentes des exploitants comme des utilisateurs. ©Kärcher

Disponible depuis peu, le nouvel aspirateur SB V K!Vac de Kärcher a été conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Son design moderne intègre des boutons de démarrage à LED et des bandes latérales lumineuses déclinables en plusieurs coloris. L'indication du temps d'aspiration restant, affiché en minutes, offre à l'utilisateur une meilleure gestion du nettoyage, tandis que le terminal de paiement permet une grande flexibilité en acceptant aussi bien les cartes bancaires, les paiements par Apple Pay ou Google Pay ainsi que les monnayeurs électroniques. Le système de double filtration du SB V K!Vac, combinant un filtre à chandelle et un sac filtrant, garantit une puissance d'aspiration élevée et constante et une vidange sans émission de poussières. Pour un nettoyage encore plus précis, un pistolet à air comprimé est disponible en option, idéal pour atteindre les zones les plus difficiles d’accès. Une solution modulable pour une gestion simplifiée Disponible en version une ou deux pistes, le SB V K!Vac est entièrement configurable selon les contraintes et les objectifs de chaque site. Terminal de paiement intégré, coffre à pièces verrouillable, éclairage LED, ou encore habillage personnalisé : autant de fonctionnalités qui offrent aux gérants de stations-service ou de stations de lavage, voire aux concessionnaires, une flexibilité optimale, leur permettant d’adapter l'équipement aux besoins de leur clientèle. Kärcher enrichit son offre de nettoyeurs haute pression à eau chaude "L’aspirateur en libre-service SB V K!Vac de Kärcher constitue une solution complète, performante et modulable, pensée pour répondre aux exigences des utilisateurs comme des exploitants", résume Sébastien Large, chef de marchés/produits installations de lavage chez Kärcher. Pensé pour durer, le SB V K!Vac facilite aussi le quotidien des techniciens. Sa conception permet un accès rapide à l’ensemble des composants. Les turbines sont simples à remplacer et les opérations de maintenance sont réalisées en un minimum de temps. Une conception optimisée pour limiter les arrêts d’activité et maximiser la disponibilité de l’équipement.

