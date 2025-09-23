Kärcher enrichit son offre de nettoyeurs haute pression à eau chaude

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Le spécialiste allemand des solutions de nettoyage pour les professionnels et les particuliers présente la nouvelle génération de HDS Compact, une gamme de nettoyeurs haute pression à eau chaude. Repensés pour maximiser la performance, le confort et la durabilité, ces nouveaux produits Kärcher peuvent répondre aux besoins de l’industrie et des transports.

Reprenant les couleurs gris et jaune chères à Kärcher, la nouvelle gamme de nettoyeur HDS Compact intègre un mode vapeur dans la version quatre pôles, idéale pour enlever les graisses et autres salissures incrustées. ©Kärcher

Kärcher lance une nouvelle génération de nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS Compact et propose une gamme complète et polyvalente, disponible en versions 1 500 tr/min (deux pôles) et 3 000 tr/min (quatre pôles), pour répondre aux exigences des professionnels. Avec des débits d’eau allant de 600 à 800 l/h et des pressions atteignant jusqu’à 180 bars, la gamme HDS Compact assure un lavage rapide et efficace des salissures les plus incrustées. Les versions quatre pôles intègrent un mode vapeur (155 °C), idéal pour éliminer les graisses et les salissures sans recours aux produits chimiques, tout en réduisant la consommation d’eau. Pensées pour les usages intensifs, elles disposent également du régulateur Servo-Control pour ajuster précisément pression et débit en continu ainsi que d'un moteur refroidi par eau, gage de robustesse. En outre, tous les modèles sont équipés d’un brûleur avec soufflerie turbo haute performance, garantissant un rendement énergétique élevé et de faibles émissions de CO2. Kärcher : 90 ans d’innovation au service du lavage Confort d’utilisation et maniabilité Pensée pour simplifier le travail au quotidien des utilisateurs, la nouvelle génération de HDS Compact mise sur une maniabilité et une ergonomie optimisées. La poignée-pistolet Easy!Force élimine l’effet de recul pour une utilisation sans interruption de travail et sans fatigue, tandis que la connexion Easy!Lock permet un changement d’accessoires cinq fois plus rapide qu’un filetage classique. À l’instar du matériel proposé par la marque allemande, la maniabilité est au rendez-vous pour ces machines équipées d’une large poignée de transport et de deux roues arrière fixes couplées à une roue avant directionnelle. L’accès aux commandes rassemblées à l’avant de la machine est simple et rapide, le tableau de bord est positionné sur le dessus. Une conception pensée pour durer Enfin, les modèles HDS Compact CXA sont équipés d’un enrouleur de flexible haute pression automatique, orienté à 45° pour une mise en route plus rapide et offrant un rayon d’action élargi. Le flexible haute pression Ultra Guard de 15 mètres, renforcé en téflon, est antitorsion et résiste aux rayures. Kärcher soigne l’intérieur des véhicules Robustes et fiables, les HDS Compact possèdent des protections multiples (sécurité, manque d'eau, contrôle de température, pressostat, etc.). Un filtre à eau protège la pompe de l'encrassement. Quant à la maintenance, celle-ci est simplifiée avec une assistance au dépannage par affichage LED entièrement intuitive.

