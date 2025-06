Kärcher soigne l’intérieur des véhicules

Pour les professionnels opérant dans divers secteurs dont l’automobile, Kärcher lance le Puzzi 2/1 Bp, une shampouineuse sans fil puissante et compacte. Dotée d’une grande autonomie, celle-ci associe performance de nettoyage et séchage rapide.

Équipée d’un suceur fauteuil dernière génération, la shampouineuse Kärcher offre près de 50 minutes d’autonomie sans interruption. ©Kärcher

Nettoyer vite, bien et partout ! Pour les professionnels du nettoyage, la rapidité d’intervention, l’efficacité et la maniabilité sont des enjeux majeurs. Kärcher relève ce défi avec le Puzzi 2/1 Bp, une shampouineuse sans fil puissante et compacte destinée aux secteurs de l’hôtellerie-restauration, du tertiaire ou de l’automobile, pour ce qui concerne les intérieurs de véhicules.

Équipée d’un suceur fauteuil dernière génération, cette shampouineuse se révèle idéale pour le nettoyage d’appoint ou le détachage des petites surfaces et des recoins. Son système à deux réservoirs, eau propre/eau sale amovibles, facilite le remplissage, la vidange et l’entretien. Avec une capacité de 1,7 litre pour la cuve d’eau propre et 2,9 litres pour le réservoir d’eau sale, le Puzzi 2/1 Bp offre une autonomie d’utilisation renforcée.

Près de 50 minutes d’autonomie pour un nettoyage efficace

Grâce à son design compact, sa poignée de transport ergonomique et son flexible d’injection-extraction de 1,9 m, le Puzzi 2/1 Bp est facile à manier, même dans les petits espaces. De plus, cette machine intègre un système astucieux de fixation qui permet de ranger le flexible et les accessoires pour faciliter son transport et son rangement.

Pensée pour offrir une liberté totale de mouvement, la shampouineuse Puzzi 2/1 Bp est équipée de la batterie Kärcher Power 36 V/7,5 Ah (interchangeable avec l’ensemble des matériels de la plateforme Kärcher Battery Power 36 V), en mesure d’offrir une autonomie de travail de 46 minutes sans interruption, le tout en supprimant la contrainte d’un câble électrique encombrant ou de la recherche d’une prise de courant. Bien sûr, un affichage LCD intuitif permet de connaître en permanence le niveau de charge et l’autonomie restante.

Gage d’endurance, la shampouineuse Puzzi 2/1 Bp intègre une turbine d’une durée de vie de 1 000 heures, associée à une pompe à membrane robuste. Doté d’un système d’injection-extraction performant, le Puzzi 2/1 Bp pulvérise la solution détergente au cœur des fibres textiles pour un détachage en profondeur de la saleté avec, à la clé, un temps de séchage et d’immobilisation des surfaces traitées réduit.