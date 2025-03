Kärcher : 90 ans d’innovation au service du lavage

Fondée en janvier 1935, la société familiale célèbre ses 90 ans en 2025. La saga de Kärcher est ponctuée d’innovations dans le secteur du lavage automobile, parmi lesquelles figure en bonne place le fameux nettoyeur haute pression.

Le nettoyeur haute pression demeure le symbole de l’épopée Kärcher. Ici, le laveur HP à eau chaude HDS 800 en fonction sur une Mercedes 230.4. ©Kärcher

Le 2 janvier 1935, Alfred Kärcher, ingénieur passionné, fonde son propre atelier de bricolage à Stuttgart, en Allemagne. La société à responsabilité limitée Alfred Kärcher développe alors d’innovants souffleurs d’air chaud pour réchauffer les avions. Tandis que l'essor de l'industrie de l'aviation augmente les besoins d'innovations dans le secteur du chauffage, le 1er juin 1939, Alfred Kärcher déménage dans une nouvelle usine à Winnenden, en Allemagne, avec 120 employés. L'entreprise produit des unités de chauffage pour cabines, aussi bien que des machines pour faire fondre le givre sur les ailes des avions.

Au fil des décennies, la société familiale (dans la mesure où Irène Kärcher reprend la direction de la société en 1959 après le décès de son mari) est devenue une marque de référence mondiale dans le domaine des solutions de nettoyage, se distinguant par son esprit d’innovation. Un élément clé qui demeure au cœur de son ADN. Ainsi, parallèlement à la date de création de l’entreprise, l’année 2025 marque également 75 ans d’expertise dans le nettoyage haute pression.

En effet, depuis 1950, année qui a vu le développement du premier nettoyeur haute pression à eau chaude européen ("DS 350"), Kärcher n’a cessé d’innover dans ce domaine et aujourd’hui, elle détient un titre Guinness World Records™ en tant que marque la plus vendue de nettoyeurs haute pression dans le monde. En ce sens, à l’instar des marques Klaxon ou Frigidaire dans leur domaine respectif, d’aucuns font de Kärcher le nom usuel pour désigner un nettoyeur HP, y compris d’une autre marque !

Le premier nettoyeur haute pression portable au monde

Du nettoyeur haute pression, il en est plus que jamais question en 1974, lorsque la direction décide de passer un cap et de se concentrer sur la technologie de la haute pression pour les utilisateurs professionnels et de ne plus commercialiser les autres produits du groupe.

C'est à ce moment que la couleur des machines est passée du bleu au très célèbre jaune Kärcher (depuis 2013, les machines professionnelles sont passées du jaune à l’anthracite pour mieux les différencier).

Dix ans plus tard, en 1984, Kärcher présente le premier nettoyeur haute pression portable au monde pour les utilisateurs particuliers. De quoi convaincre 5 000 clients la première année.

Avec plus de 300 000 machines vendues, l'innovant HD 555 a formé la pierre angulaire du commerce grand public. Pour la première fois, un produit Kärcher était présent dans des quincailleries et des magasins de bricolage.

Autre grande date : 1986. Kärcher fixe une norme dans le secteur professionnel avec le lancement de la nettoyeuse de sol BR 450. Cette machine avait une brosse rouleau innovante, qui est utilisée aujourd'hui par plus de 50 % des machines de ce type sur le marché mondial. Le développement interne des autolaveuses a posé le fondement d'un des segments les plus importants de la société.

En ce qui concerne plus particulièrement les solutions de lavage automobile, l’aventure a débuté en 1982 avec la création de la SHD-R 600, la première pompe destinée aux stations de lavage en libre-service. Conçue pour une installation modulaire et adaptable en fonction du nombre de pistes haute pression, elle permettait d’exécuter divers programmes, notamment le lavage haute pression, le lavage à la brosse, le rinçage et la cire chaude.

Le secteur Vehicle Wash est devenu une branche à part entière

Dans la continuité, Kärcher lance en 1987 son premier Clean Park, un concept qui s’est imposé comme une référence dans le domaine du lavage de véhicules. Grâce aux installations de deux à huit pistes et au lavage haute pression en libre-service, ce modèle a rapidement fait ses preuves.

Au fil des années, le secteur Vehicle Wash est devenu une branche à part entière chez Kärcher, connaissant une expansion continue. Dès 1993, l’entreprise a introduit un portique de lavage spécialement conçu pour répondre aux besoins des clients finaux.

De fait, le portique de lavage CWP 7000 de Kärcher permet un nettoyage efficace où le véhicule reste immobile, tandis que l’installation se déplace sur des rails au sol pour plusieurs passages. Sa principale innovation réside dans un lavage haute pression sans contact, avec un suivi précis des contours du véhicule.

Dans la foulée, en 1997, Kärcher lance la CWP 8000, offrant une largeur de lavage allant jusqu’à 2,40 mètres. Pour optimiser l’efficacité, l’entreprise propose une version tandem permettant d’accélérer le processus de nettoyage : grâce à deux portiques fonctionnant simultanément, le lavage des véhicules est encore plus rapide.

La première filiale en France en 1962

Au début des années 2000, Kärcher donne une autre vision du lavage automobile avec la CHH 8000 Optiwash, un système sans contact. Grâce à une pression pouvant atteindre 80 bars, cette installation nettoie efficacement même les zones inaccessibles aux brosses. En outre, grâce à un système de recyclage en option, jusqu'à 85 % de l'eau de lavage collectée peut être réutilisée, garantissant ainsi un fonctionnement plus économique et respectueux de l’environnement.

Bien évidemment, le secteur Vehicle Wash de Kärcher continue d’évoluer et d’innover. Avec le CW 5 Klean!Star iQ en particulier, l’entreprise propose aujourd’hui un portique de lavage haut de gamme conçu pour les exploitants de stations-service et les investisseurs privés.

Cet équipement intègre de nombreuses fonctionnalités avancées, telles qu’un nettoyage arrière breveté, une brosse latérale intelligente et un système de lavage des roues excentré, garantissant une performance optimale et une expérience de lavage encore plus efficace.

Pour son développement à l’international, l’année 1962 représente une étape clé de l’entreprise de Winnenden (le siège social actuel), dans la mesure où elle marque la création de la première filiale en France. Des filiales en Suisse et en Autriche ont rapidement suivi et aujourd’hui, Kärcher emploie 17 000 personnes dans 85 pays.

En 2018, Alfred Kärcher SE & Co. KG a réalisé un chiffre d'affaires de 2 525 millions d'euros, le plus important de son histoire. Cette même année a vu le dépôt de 632 brevets actifs et le développement de 110 nouveaux produits. À noter que plus de 90 % des machines actuellement au catalogue ont moins de cinq ans.