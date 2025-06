Le portique Unico d'Autoequip Lavaggi adopte la barrière photoélectrique

Présenté en avant-première lors de l’édition 2022 du salon Autopromotec de Bologne (Italie), le portique haut de gamme d’Autoequip a mis à profit la toute récente édition du traditionnel salon italien pour dévoiler une nouvelle barrière photoélectrique. Avec à la clé une optimisation des différentes phases de lavage.

De nouveau présenté à Autopromotec, le portique Unico d’Autoequip dispose dorénavant d’une nouvelle barrière photoélectrique. ©Autoequip Lavaggi

À l’occasion de l’édition 2022 du salon Autopromotec de Bologne, en Italie, Autoequip Lavaggi présentait officiellement son nouveau portique Unico. De nouveau présent en mai dernier au traditionnel salon situé au cœur de l'Émilie-Romagne, le fabricant d’Acqui Terme (Piémont) n’a pas manqué de remettre son portique haut de gamme sur le devant de la scène, avec à la clé une évolution majeure : la barrière de photocellules.

Cette technologie permet de mémoriser parfaitement, tout au long du cycle de lavage, la forme du véhicule dès la première étape, en s’adaptant parfaitement aux formes irrégulières des pick-up, aux sky box et autres roues de secours arrière.

"La fonction de cet équipement moderne optimise les différentes phases de lavage et de séchage pour tout véhicule, rendant les mouvements plus fluides et réduisant les temps d’arrêt", résume Luc Mezzalana, directeur commercial de Tecnolec Lavages, le distributeur de la marque Autoequip dans l’Hexagone.

Outre cette nouvelle évolution, il faut rappeler que ce portique "unique" se distingue notamment par son châssis tout en inox et par sa sérigraphie personnalisable par la clientèle, à l’instar des inscriptions publicitaires sur les diverses enseignes lumineuses en couleur.

D’un point de vue technique, l’Unico adopte une buse horizontale en inox, rotative à 360° pour une meilleure efficacité de prélavage, de lavage haute pression et de séchage. Par ailleurs, l’Unico est équipé d’un écran de contrôle tactile couleur de grande dimension, avec une navigation plus intuitive en vue d’une amélioration du diagnostic et de l’interconnectivité.