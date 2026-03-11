Kiehl sort une gamme de produits destinée au lavage automobile haute pression

Lancée dernièrement, la gamme Jet Performance de Kiehl offre une solution complète pour le nettoyage haute pression, avec des produits spécifiquement formulés pour répondre à tous les besoins. En effet, chaque formule est optimisée pour offrir des résultats optimums, en fonction des exigences de performance et d’expérience utilisateur.

Ainsi, certains produits de la gamme sont particulièrement moussants, garantissant une couverture uniforme et un temps de contact prolongé pour un nettoyage en profondeur. D’autres, conçus pour être plus puissants, attaquent les salissures les plus tenaces en un clin d'œil. Enfin, certains détergents se distinguent par une expérience olfactive marquée, apportant une touche agréable pendant l’utilisation.

Des produits disponibles en divers conditionnements

À titre d’exemple, le produit répondant à la dénomination 419 XMax Foma Plus est un détergent à mousse dense et ultra-adhérente, garantissant un nettoyage optimal grâce à une action prolongée et efficace, même à basse température. La forte concentration de ce produit exempt de NTA, de phosphates et de parfums détermine une utilisation particulièrement économique.

De leur côté, les produits répondant à la dénomination 164 LavaJet Litchi-Li et 1642 LavaJet Spearmint sont des détergents puissants et moussants qui se distinguent par un parfum intense (litchi ou spearmint), offrant une très grande efficacité contre les salissures, tout en préservant les surfaces et en apportant une agréable expérience olfactive. Ils sont également exempts de NTA et de phosphates. Les produits sont disponibles en divers conditionnements (en fonction de leur référence), bidons (10 et 25 kg), fûts de 220 L voire containers de 1 000 L.