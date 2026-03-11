Menu
Wash lance une formule d'abonnement plus avantageuse

Publié le 11 mars 2026

Par Marc David
2 min de lecture
La filiale lavage de TotalEnergies enrichit son offre de services en proposant une formule d’abonnement attractive pour la clientèle. En outre, cette dernière bénéficie désormais d’un accompagnement digital vers l’application Wash.
Wash formule d'abandonnement application mobile
Chez Wash, l’actualité du début d'année 2026 passe par une nouvelle formule d’abonnement et la mise en avant de l’application mobile. ©Wash

En ce début d'année 2026, Wash propose une formule d'abonnement visant à développer les usages du lavage auprès des automobilistes qui nettoient occasionnellement leur véhicule. La formule permet de disposer tous les mois d'un lavage aux rouleaux correspondant au Programme 3 (lavage des roues + haute pression + mousse active + brosses flexibles + polish Lotus et cire de protection + cire de séchage et séchage), de 3 fois 3 minutes d'aspirateur/souffleur et de 15 % de remise sur un autre lavage au choix, pour seulement 9,90 euros par mois.

 

De plus, les clients qui bénéficient du programme de fidélité du "club" se verront offrir 2 euros de café dans les stations TotalEnergies et 90 points à chaque renouvellement mensuel de l'abonnement. Les prestations incluses dans cet abonnement sans engagement sont valables dans les 1 100 centres de lavage du réseau Wash en France, sur une période de 30 jours.

 

Transfert du solde restant vers l’application

 

Par ailleurs, pour accompagner la transition digitale vers l'application, les clients Wash peuvent désormais transférer le solde restant de leur carte Wash vers l'application. Pratique et rapide, l'opération se déroule à la caisse de la station. Concrètement, le client remet sa carte à l'hôte de caisse qui interroge le solde puis imprime un ticket avec un code de recharge unique destiné à être chargé dans l'application, via la rubrique "Recharger mon compte".

 

Wash plébiscite le lavage HP à l’eau froide

 

Ainsi, avec le transfert de solde, les clients ne perdent pas d'argent. À noter qu’à cette occasion, les cartes usagées sont récupérées par la station (les boîtes sont disponibles en boutique) pour être ensuite recyclées. Un engagement RSE en adéquation avec les engagements de Wash pour un lavage automobile plus responsable.

Laisser un commentaire

cross-circle