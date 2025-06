Wash plébiscite le lavage HP à l’eau froide

Outre la finalisation de l’appel d’offres lancé en 2024 sur les équipements de lavage et la décision de basculer sur la haute pression à l’eau froide, la filiale de TotalEnergies a signé un accord avec Westfied pour l’implantation de centres de lavage à la main en Île-de-France.

Cet été, Wash va franchir un grand pas en optant pour le lavage HP à l’eau froide. ©Wash

En 2024, TotalEnergies avait lancé un appel d’offres sur le matériel de lavage. Fin du suspense aujourd’hui avec le référencement des fournisseurs de portiques et de matériel haute pression : WashTec, Christ, Istobal, Kärcher et le nouvel entrant Aquarama distribué par Lavance.

Une liste non exhaustive dans la mesure où il est bon d’ajouter Emic, le partenaire des périphériques également distribué par Lavance mais aussi par Cartadis, le partenaire spécialisé dans le développement de bornes de paiement (ex : borne Deal), ainsi que la société ATH pour ce qui concerne les unités de recyclage des eaux usées. Enfin, Wash reste fidèle à son fournisseur de Chimie Kiehl et sa filiale de Bay Cleaning Senedo.

Outre cet aspect des plus importants sur le plan business, Wash confirme son objectif de passer au lavage haute pression à l’eau froide, dans la mesure où la bascule des centres est prévue à partir du 1er juillet 2025. Pour rappel, l'objectif principal est de réduire l'empreinte carbone qui représentera une économie de 450 tonnes de CO2.

Les tests ont été réalisés dans 40 sites durant six mois et les résultats en termes de qualité sont équivalents à un lavage HP à l'eau de chaude. "Nous avons mis en évidence que l'usage de la brosse quelle que soit la température de l'eau était une étape indispensable pour un lavage HP réussi car sans étape de friction (eau + mousse + brosse) il restera des traces sur la carrosserie", explique Vincent Lebarbenchon, directeur marketing et communication de TotalEnergies Wash France.

Un partenariat avec Westfield pour le lavage manuel à la vapeur

Dans la pratique, les tests ont été validés en partenariat avec les fournisseurs de Wash, à savoir Khiel pour la chimie et WashTec pour le matériel, ceux-ci étant habitués à la démarche. En effet, dans de nombreux pays d'Europe (Pays-Bas, Allemagne...), les centres de lavage HP sont déjà passés à l'eau froide depuis de nombreuses années.

"Cette démarche incitera peut-être les acteurs de la profession engagés dans une démarche pour un lavage plus responsable à nous suivre, nous l'espérons vivement", indique Vincent Lebarbenchon.

Autre actualité, celle relative au lavage manuel à la vapeur. Wash vient de signer un accord avec Westfield pour implanter des centres de lavage à la vapeur en Île-de-France. Le premier centre a ouvert ses portes à Vélizy 2 le 22 mai 2025, suivie d’Aéroville avec deux stations le 26 mai. Ensuite, ce sera Parly 2 le 15 juillet. "Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de l'offre de lavage à la main de Wash, qui propose un service pratique, écologique et accessible au cœur des lieux de vie", indique Vincent Lebarbenchon. À noter que d’autres ouvertures chez Westfield sont prévues dans les mois à venir.