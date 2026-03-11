Carrosserie : Ecolave met en avant son concept de revernissage à froid sans peinture

Au-delà de sa technologie de lavage sans eau, Ecolave créait déjà la différence sur son marché en offrant de nombreux services de smart repair pour une offre globale à destination des professionnels comme des particuliers : traitement carrosserie (polissage-lustrage-céramique), réparation des selleries cuirs, rénovation des optiques de phares et des jantes, entretien et remise en état des tissus et désinfection des habitacles par ozone.

En fin d’année 2025, le réseau nantais de lavage écoresponsable a ajouté une corde à son arc en lançant Keepshine, son nouveau concept de revernissage à froid sans peinture des carrosseries. Cette technologie avancée de restauration esthétique, non considérée comme un lustrage classique ou une protection céramique, s’appuie sur un processus de polymérisation chimique avec à la clé trois arguments majeurs : la régénération, dans la mesure où le produit liquide (appliqué manuellement après ponçage préalable) fusionne avec le vernis d'origine du véhicule, la faculté d’autoniveler puisqu’il comble les rayures profondes et les microfissures, et enfin le durcissement puisqu’il crée une surface neuve, lisse et ultrarésistante.

Une immobilisation express pour un service différenciant

Le résultat ? Une voiture qui semble sortir de concession, avec une profondeur de couleur retrouvée et une protection permanente. Avec au passage une immobilisation express du véhicule (24 heures), ce service attractif et différenciant devrait séduire les professionnels du VO et les gestionnaires de flottes, d’autant qu’il réduit également l'empreinte carbone par rapport à une rénovation traditionnelle.

Aujourd’hui, trois agences Ecolave proposent en avant-première la prestation Keepshine, à savoir Rennes (35), Mâcon (71) et Pau (64). "Notre objectif est de former 50 % du réseau en 2026, puis d’atteindre 75 % en 2027", indique Jérémy Richard, fondateur de l’enseigne.

Pionnière sur le secteur du lavage dit "sans eau" (en fait, moins d’un litre d’eau), Ecolave utilise un procédé de nettoyage non polluant et sans rejet. Les produits sont biodégradables à 95 % et les lingettes en microfibres réutilisables. L'enseigne en franchise, qui se développe depuis 2009, compte aujourd'hui une soixantaine d'implantations en France. À terme, le réseau envisage d'atteindre 300 agences, réparties sur l'ensemble de l'Hexagone.