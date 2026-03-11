Menu
Une nouvelle usine de produits chimiques pour Istobal

Publié le 11 mars 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Déjà fabricant de ses propres produits chimiques regroupés sous la marque Esens, Istobal va se doter d’un nouveau site de production courant 2026. Situé près de Valence, en Espagne, celui-ci remplacera l'actuelle usine située à proximité et permettra de doubler sa capacité de fabrication.
Istobal usine produits chimiques Valence
Les produits chimiques jouent un rôle stratégique dans la mesure où ils influencent directement la qualité du lavage. De quoi amener Istobal à construire une nouvelle usine pour sa gamme Esens. ©Istobal

Dans le secteur du lavage automobile, les produits chimiques jouent un rôle stratégique, car ils influencent directement la qualité du nettoyage, le rendement des installations et l’expérience de l’utilisateur final. Istobal l’a bien compris avec sa gamme Esens en misant sur un modèle industriel propre qui lui permet de gérer cette activité de manière intégrale, afin de garantir la continuité, la flexibilité et la capacité d’adaptation à l’évolution du marché.

 

Dans ce contexte, l'entreprise espagnole de Valence prévoit de transférer son activité de production en 2026 vers un nouveau site qui sera situé à Massanassa, à proximité de Valence. Les nouvelles installations occuperont une superficie de 4 500 m² sur un terrain de 5 300 m², soit une capacité 2,4 fois supérieure à celle de l'usine actuelle.

 

Un doublement de la capacité de production à court terme

 

Ce déménagement permettra à Istobal Esens de doubler sa capacité de production à court terme, renforçant de ce fait sa capacité à accompagner la croissance de l'activité et l'expansion internationale du groupe. Ainsi, cette étape s'inscrit dans une vision à long terme visant à consolider le contrôle du processus, à garantir l'approvisionnement et à maintenir les normes de qualité exigées par les professionnels du lavage automobile.

 

Lavage : Istobal innove sur le recyclage

 

Aujourd’hui, l’offre d’Istobal Esens s’articule autour de différentes gammes, telles que Select, axée sur le rapport qualité-prix, et Plus, offrant des performances maximales grâce à des formulations concentrées qui permettent d’optimiser la consommation. Bien évidemment, les développements chimiques vont des prélavages, mousses et shampoings aux cires et agents de séchage, dans le but de garantir un nettoyage efficace et une finition uniforme, avec brillance et protection durable.

 

En outre, une partie importante des solutions bénéficie de certifications et d'homologations internationales telles que Nordic Swan Ecolabel, Önorm ou VDA, qui garantissent leurs performances en termes de durabilité et de sécurité.

