Lavage : Istobal innove sur le recyclage

La marque espagnole présente son nouveau système de recyclage des eaux doté de la technologie Hydro Cyclone. Le principal avantage de la solution d'Istobal est de supprimer la contrainte du nettoyage des filtres classiques.

Compatible avec la plupart des installations existantes, le recycleur Hydro Cyclone d’Istobal permet mécaniquement de précipiter les impuretés pour obtenir un traitement des particules jusqu’à cinq microns. ©Istobal

À l’heure où le recyclage demeure plus que jamais d’actualité dans l’Hexagone, Istobal présente son nouveau système basé sur la technologie Hydro Cyclone. Caractérisée par la simplicité, la robustesse et la fiabilité, cette technologie permet de supprimer la contrainte de nettoyer régulièrement les filtres classiques. En mesure de traiter 100 % des eaux entrantes avec un taux de recyclage pouvant aller jusqu’à 80 %, ce nouveau procédé permet mécaniquement de précipiter les impuretés pour obtenir un traitement des particules jusqu’à cinq microns. Sa capacité de traitement accepte jusqu’à trois portiques de lavage en simultané.

Compatible avec la plupart des génies civils sur les installations existantes, le recycleur Hydro Cyclone d’Istobal se révèle facile à installer (concept plug and play). Outre sa moindre sensibilité aux résidus d’hydrocarbures comme sur les filtres classiques, il limite également les risques d’odeurs grâce à son diffuseur d’air renforcé et son kit de désinfection. De plus, il se révèle plus économique avec une diminution de la consommation d’eau (plus de contre-rinçage des filtres).

Un objectif commercial largement dépassé en 2024

Comme l’ensemble des produits de la gamme Istobal, le recycleur Hydro Cyclone peut être connecté à distance via Smart Wash, offrant ainsi un suivi des consommations d’eau et une remontée des anomalies. À noter enfin la possibilité d’une large gamme d’options parmi lesquelles figure une cuve d’eau recyclée de différentes contenances : 1 100 L, 2 000 L et 3 000 L.

Au-delà de cette nouveauté, Istobal France a achevé sa première année d’exercice fin 2024 avec l’objectif des 100 machines vendues largement dépassé, puisque 125 unités réparties entre les portiques et les centres haute pression ont été commercialisées sur l’année. "Le premier trimestre 2025 s’annonce lui aussi très prometteur et permet d’aborder avec sérénité les objectifs fixés pour 2025, se félicite Thomas Cogan, directeur Istobal France. Nous devrions nous approcher des 180 à 200 unités, portiques et haute pression pour l’année à venir".

Pour faire face à cette progression significative, Istobal France a engagé une nouvelle phase d’agrandissement des bureaux et de l’entrepôt situés près de Toulouse (31). "À la fin des travaux, la nouvelle capacité de stockage pour les pièces détachées et la chimie «Esens» dépassera les 1 000 m2, tandis que la superficie des bureaux sera supérieure à 350 m2", indique Thomas Cogan. La filiale, qui compte déjà près de 60 salariés dont plus de 35 sur le terrain au service de ses clients, annonce un effectif prévisionnel de plus de 80 collaborateurs d’ici fin 2025.