CKsquare lance sa mini-boutique automatisée

CKsquare, la société spécialisée dans la conception de systèmes de paiement automatisés, propose une mini-boutique délivrant des produits nettoyant. Ce service complémentaire a notamment été développé pour les stations de lavage, concessions et aires d'autoroute.

Développé par CKsquare, le CK Locker permet de proposer une large gamme de produits, en particulier pour les stations de lavage. ©CKsquare

Développé et fabriqué en France par CKsquare (société basée à Romagnat dans le Puy-de-Dôme), le CK Locker est une véritable mini-boutique automatisée, conçue pour offrir un service additionnel aux stations de lavage, concessions et aires de services.

Grâce à ses casiers sécurisés et rétroéclairés, il permet de proposer une large gamme de produits : parfums, sprays, lingettes, bidons de lave-glace, et bien plus encore. Sa conception robuste, avec une structure en inox et des vitrages en polycarbonate renforcé, garantit une sécurité optimale et une grande longévité.

Disponible en version SR (casiers seuls) ou mixte (casiers + spirales motorisées), le CK Locker s’adapte aux besoins de chaque site. Entièrement connecté, il est pilotable à distance pour une gestion simplifiée des stocks et du SAV.

Et bientôt, grâce à l'application mobile dédiée, l’exploitant disposera d’un centre de contrôle au creux de la main : il pourra consulter les stocks en temps réel, gérer les réapprovisionnements à venir, intervenir à distance pour dépanner le casier, suivre le chiffre d'affaires et consulter l’historique des ventes.

Concrètement, cette application facilitera la gestion quotidienne et optimisera la rentabilité du casier sans contrainte de présence physique sur site.