Éléphant Bleu et DKV Mobility partenaires pour la mobilité des professionnels

Publié le 11 mars 2026 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

La carte multiservice DKV Mobility est désormais acceptée dans les centres Éléphant Bleu français et suisses. Ce partenariat permet aux clients professionnels de DKV, leader européen des cartes carburant, d’accéder aux services de lavage de l’enseigne avec une seule et même carte.

Dans le cadre d’une offre multiservice, Éléphant Bleu accepte désormais la carte DKV dans ses centres français et suisses. ©Éléphant Bleu/DKV Mobility

Après avoir conclu des partenariats avec Shell, Bump et Edenred, Éléphant Bleu étend son offre de services aux clients professionnels de DKV, en acceptant la carte DKV dans ses centres français et suisses. Le partenariat offre ainsi aux 200 000 clients professionnels de la carte DKV Mobility Active l’accès aux services de lavage des 470 centres Éléphant Bleu, 430 en France et 40 en Suisse, avec leur carte multiservice. Cette intégration dans le panel de services de la carte DKV, automatique depuis le 15 janvier 2026, s’inscrit dans une logique de simplification de la mobilité professionnelle et de sa gestion. DKV Mobility lance son nouveau logiciel de gestion de flotte Faciliter la vie des clients via des cartes multiservices "Notre vocation est de rendre service à l’automobiliste et notre engagement est de le faire dans l’efficacité et la simplicité, explique Jean-Christophe Rogez, directeur général d’Éléphant Bleu. S’allier à d’autres enseignes dédiées à la mobilité qui proposent des cartes multiservices facilite la vie de nos clients tout en optimisant l’offre de nos partenaires. De notre côté, nous séduisons et fidélisons une clientèle de professionnels en apportant une réponse adaptée à la diversité des usages, à leur exigence de qualité et de service". Éléphant Bleu renforce son attractivité Ainsi, en intégrant les principales cartes multiservices destinées à la mobilité professionnelle, Éléphant Bleu étend l’accès à son offre de lavage auprès de l’ensemble des flottes, quelle que soit leur taille ou leur motorisation, électrique, hybride ou thermique, en France et en Suisse. Cette approche permet à l’enseigne d’accompagner l’évolution des usages de la mobilité professionnelle, tout en restant centrée sur des solutions opérationnelles et adaptées aux besoins des gestionnaires de flotte.

