DKV Mobility lance son nouveau logiciel de gestion de flotte

La société spécialisée dans les services pour les professionnels européens du transport active son logiciel de gestion de flotte. Baptisée DKV FMS, cette nouvelle solution entend aider les petites et moyennes entreprises à améliorer la performance et la rentabilité de leur parc automobile.

Le nouveau logiciel de gestion de flotte DKV FMS s'adresse aux entreprises possédant des flottes allant jusqu'à 100 véhicules. ©DKV Mobility

DKV Mobility élargit son portefeuille de produits numériques. La société, désormais dirigée par Sebastian Klauke, lance son logiciel de gestion de flotte, qui prend le nom de DKV FMS. Cette nouvelle solution se présente donc sous la forme d’une plateforme centrale, permettant aux entreprises de gérer efficacement toutes les données et tous les documents relatifs aux véhicules, aux conducteurs et aux programmes d'entretien.

"Je suis ravi que nous élargissions encore notre portefeuille de produits numériques avec le logiciel de gestion de flotte DKV FMS. Nous poursuivons notre chemin vers une plateforme de mobilité entièrement numérique et accompagnons ainsi nos clients dans une transformation digitale pérenne", déclare Sebastian Klauke, directeur général de DKV Mobility.

Concrètement, DKV FMS s'adresse aux entreprises possédant des flottes allant jusqu'à 100 véhicules. En effet, pour les petites et moyennes entreprises, la gestion du parc automobile fait partie des tâches qui doivent souvent être effectuées en plus d'autres activités. Elle entraîne parfois un surcroît de travail et de frustration pour les responsables, qui atteignent rapidement leurs limites en travaillant des feuilles Excel ou même papier.

Avec ce nouveau logiciel de gestion de flotte, toutes les informations sont ainsi regroupées dans le DKV Cockpit. Les principales fonctionnalités comprennent des rappels automatiques pour les inspections des véhicules et les contrôles des permis de conduire, ainsi que le traitement des amendes. Associée à la carte de paiement de DKV Mobility (DKV Card), il est également possible de procéder à une analyse et à un contrôle global des coûts des différentes solutions.

"Les opérations de flotte sont coûteuses, mais manquent souvent de la transparence nécessaire pour identifier les coûts réels et les économies potentielles. Notre nouveau logiciel de gestion de flotte DKV FMS fournit des informations fiables et détaillées, permettant un meilleur contrôle des dépenses et aidant les entreprises à optimiser les coûts de leur flotte de manière ciblée", ajoute de son côté Markus Präßl, directeur des ventes et de la clientèle chez DKV Mobility.