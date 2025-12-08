Éléphant Bleu renforce son attractivité

En octobre 2025, le réseau Éléphant Bleu s’est fortement mobilisé pour sa convention annuelle à Stuttgart (Allemagne). La direction en a profité pour dresser le bilan de l'année et établir l’ordre de marche pour 2026. Transparence, audace, performances et partage resteront les lignes directrices de l’enseigne portée par l’envie collective de réussir durablement.

Organisée cette année à Stuttgart (Allemagne), la convention d'Éléphant Bleu a permis de mettre en avant plusieurs leviers de croissance. ©Éléphant Bleu

Dans un contexte de croissance laborieuse pour le commerce et la franchise, Éléphant Bleu tire toujours son épingle du jeu avec un réseau grandissant et un pouvoir d’attachement et d’attractivité non démenti. "La vraie force de l’enseigne est son réseau de franchisés, qui s’est massivement mobilisé pour notre convention annuelle à Stuttgart, remarque Jean-Christophe Rogez, directeur général d’Hypromat. À nous de mériter sa confiance et d’être à la hauteur des engagements de chacun envers la marque Éléphant Bleu".

Avec l’arrivée de 14 nouveaux franchisés, 15 nouvelles stations de lavage et 16 cessions qui ont gardé le panneau Éléphant Bleu, le réseau est dans une phase de croissance dynamique pour la période. Elle s’appuie également sur un socle de franchisés fidèles dont 25 % ont plus de dix années d’ancienneté, 13 % sont franchisés depuis plus de 20 ans, parmi lesquels le doyen, entré dans le réseau en 1989.

D’autres franchisés ont saisi les coups de pouce de l’enseigne pour investir sur l’avenir et reconstruire leur centre dans un objectif de modernisation et d’intégration des dernières technologies développées. D’autres encore exploitent tous les outils digitaux et leviers mis à leur disposition pour dynamiser leur activité et ancrer le leadership de l’enseigne dans leur territoire. Au niveau national, Éléphant Bleu demeure l’enseigne la plus connue, dans la mesure où neuf Français sur dix connaissent la marque, marque bénéficiant en outre de la meilleure image avec une note de 8/10.

Optimisation de l’expérience clients

Une dynamique qui devrait se poursuivre en 2026 grâce à plusieurs leviers, à commencer par l’animation. En effet, l’animation commerciale, la présence média, TV et digitale ont donné à Éléphant Bleu l’occasion d’être vu 126 millions de fois dans l’année. Dans ce même objectif, le récent partenariat avec le Racing Club de Strasbourg augure d’une visibilité nationale encore accrue pour l’enseigne ces deux prochaines années.

Un autre levier consiste à développer le chiffre d’affaires des stations en optimisant l’expérience de lavage. L’enseigne y parvient en répondant efficacement aux nouvelles habitudes de consommation et aux attentes de simplicité du parcours client. En ce sens, la généralisation des moyens de paiement dématérialisés s’avère un vecteur de croissance. Après le jeton, le paiement en CB sans contact est dorénavant le 2e moyen de paiement sur le marché du lavage automobile, selon l’étude Parc Auto de septembre 2025 d’OpinionWay pour Éléphant Bleu.

Améliorer le compte d’exploitation et l’empreinte carbone

En outre, le lancement récent du prélavage mousse active sur la haute pression est un succès. Parallèlement, la carte pro et les partenariats établis avec des cartes carburant (Edenred, Bump et Shell) montent en puissance. Plus de 200 000 sont activées et de nouveaux partenariats sont à venir début 2026.

L'enseigne mène également un troisième chantier pour améliorer le compte d’exploitation et l’empreinte environnementale des centres en baissant les consommations de ressources (eau, gaz et électricité). Pour cela, elle a mis en place une politique d’achat des meilleurs équipements et consommables aux meilleurs prix, sélectionnés et négociés pour ses franchisés.

Le message clairement délivré au réseau est d’anticiper et de sécuriser leur exploitation en préparant l’avenir de façon avertie, lucide et opérationnelle. Pour donner le cap, le franchiseur poursuit son implication dans la filière du lavage aux côtés de Mobilians, et défend la profession, sa valeur territoriale, économique et environnementale. Enfin, l’innovation reste au cœur des enjeux de développement de l’enseigne avec des tests menés comme l’abonnement illimité aux portiques, une première en France.