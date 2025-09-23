Éléphant Bleu lance l’abonnement de lavage illimité

L’enseigne en franchise lance le premier abonnement de lavage illimité en France pour les portiques Éléphant Bleu automatiques. Une formule inédite testée depuis la mi-juin 2025 dans cinq centres pilotes des Yvelines.

Testé dans plusieurs centres des Yvelines, l’abonnement de lavage illimité a déjà séduit bon nombre d’utilisateurs. ©Éléphant Bleu

Éléphant Bleu innove en lançant le premier abonnement de lavage illimité sur le territoire français. Destinée au lavage "aux rouleaux", donc aux portiques à brosses, cette formule inédite est testée depuis la mi-juin 2025 dans six centres pilotes des Yvelines : Chambourcy, Flins, Montesson, Plaisir (Auchan) et Plaisir (Carco), et dernièrement Rambouillet. "Selon les mêmes principes qu’un abonnement à une plateforme de streaming, nous proposons à nos clients la liberté de laver leur voiture à la fréquence de leur choix, sans contrainte ni obligation, et à un prix compétitif", explique Jean-Christophe Rogez, directeur général d'Éléphant Bleu.

Concrètement, trois formules d’abonnement sont proposées, sans engagement et rentabilisées dès deux lavages par mois : l’Express en illimité à 15 euros/mois (lavage + rinçage + séchage), l’Extra en illimité à 25 euros/mois (lavage + mousse active + haute pression + bas de caisse et jantes + rinçage + séchage) et enfin, l’Excellence en illimité à 35 euros/mois (prélavage + lavage + mousse active + haute pression + bas de caisse et jantes + lave-châssis + rinçage + séchage + polish).

Une simplification du parcours client

Début juillet, les premiers retours clients étaient très encourageants puisqu’une cinquantaine d’abonnés avaient déjà testé l’offre et plus de 150 lavages avaient été réalisés depuis le lancement. Il faut dire que le concept simplifie le parcours client dans la mesure où l’abonnement se souscrit en ligne via l’application mobile "L’Abonnement" (IOS – Google Play Store). Le client renseigne sa plaque d’immatriculation, sa carte bancaire et choisit sa formule d’abonnement (un abonnement par véhicule).

Dans le centre, un système de caméras identifie le véhicule lorsqu’il se présente aux portiques. Son programme d’abonnement est alors automatiquement sélectionné. Ensuite, le client déclenche son lavage par simple appui sur le bouton vert de la nouvelle borne dédiée à ce service. Au-delà de cet aspect pratique, cette nouvelle offre de lavage permet à Éléphant Bleu de poursuivre sa stratégie visant à fluidifier le parcours de ses clients avec la maîtrise de leur budget.

Une visibilité en temps réel

En effet, le parcours est 100 % automatisé (plus besoin de choisir un programme, de sortir la carte bancaire ou d’acheter des jetons, un simple appui sur un bouton suffit). En outre, la flexibilité est totale (l’abonnement peut être mis en pause à tout moment pendant un mois) avec une visibilité en temps réel (les clients peuvent consulter l’affluence dans les centres pour éviter les heures de forte affluence).

Autre avantage du concept : une utilisation sans limite (l’abonnement est valable en illimité sur l’ensemble des centres qui proposent le service), ceci par le biais d’une offre modulable (possibilité de changer sa formule d’abonnement à tout moment, selon les besoins). On rappellera qu’à l’instar de cet abonnement, le lavage aux rouleaux Éléphant Bleu est unique car breveté. Entre chaque lavage, les brosses sont autonettoyées à la haute pression. Cette exclusivité de l’enseigne garantit une qualité de lavage prouvée et approuvée.