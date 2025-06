Jean-Christophe Rogez promu à la tête d’Éléphant Bleu

Le conseil d’administration d'Hypromat confie à Jean-Christophe Rogez la direction générale du groupe et de sa marque emblématique Éléphant Bleu. Il aura pour mission de consolider les activités de cet acteur de référence du lavage automobile en France et en Suisse.

Une belle reconnaissance pour Jean-Christophe Rogez, désormais directeur général du groupe Hypromat. ©Éléphant Bleu

"Cette nomination marque la confiance du conseil d’administration en Jean-Christophe Rogez qui a su, en huit ans, se saisir des enjeux de notre filière et embarquer les équipes autour d’une vision claire et ambitieuse". Présidente du conseil d’administration d’Hypromat, Dorothée Boissonnas ne tarit pas d’éloges au sujet de Jean-Christophe Rogez, nouvellement promu directeur général du groupe.

Arrivé en 2017 en tant que responsable du développement commercial, en charge de l’expansion du réseau de franchise en France, puis promu directeur général adjoint en 2024, Jean-Christophe Rogez incarne une nouvelle génération de dirigeants, engagés, connectés au terrain et tournés vers l’action.

À 43 ans, il prend les commandes de l’ensemble des activités en France et en Suisse, avec une feuille de route claire : consolider le leadership d’Éléphant Bleu et faire grandir le groupe autour de son savoir-faire et de sa marque. Ainsi, avec la ligne directrice d’ancrer Éléphant Bleu comme la référence du lavage, sa stratégie se déroulera en trois actes.

Le premier consiste à satisfaire les clients laveurs avec, au menu, qualité de lavage et compétitivité, simplicité d’usage, digitalisation des services, diversité des moyens de paiement, etc. En clair, son objectif est d’offrir la meilleure expérience de lavage possible pour mériter le classement de l’enseigne de lavage préférée des automobilistes.

Accompagner la croissance des exploitants déjà sous enseigne

Le deuxième acte de sa stratégie est de devenir le réflexe professionnel. En effet, Éléphant Bleu est un terme générique utilisé par beaucoup de particuliers pour parler de lavage automobile. La prochaine étape est de devenir le réflexe lavage des professionnels. En multipliant les partenariats, comme celui avec Bump Pass, et prochainement avec un acteur majeur des cartes carburant, l’enseigne développe une offre adaptée aux besoins des entreprises et des professionnels en mobilité.

Enfin, la troisième étape de sa stratégie passera par l’extension du réseau. Aujourd’hui constitué de 480 centres (430 en France et 50 en Suisse), l’ambition est de rallier de nouveaux exploitants à la franchise et d’accompagner la croissance de ceux déjà sous enseigne.

"L’univers du lavage m’a happé par surprise, confie Jean-Christophe Rogez. Huit ans plus tard, je suis fier de piloter un groupe à taille humaine, ancré, agile, en mouvement. Notre trajectoire est claire : affirmer notre rôle de leader, enrichir notre offre et faire d’Éléphant Bleu une marque réflexe, du particulier au professionnel. Et surtout, nous continuerons à avancer avec nos équipes, franchisés et partenaires, dans un esprit de confiance, d’action et de conquête".