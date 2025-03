Éléphant Bleu élargit ses moyens de paiement

Par le biais d’un nouveau partenariat, Éléphant Bleu propose désormais une offre élargie de moyens de paiement pour les professionnels. Une évolution qui répond au nouveau besoin de mobilité de ces derniers.

Éléphant Bleu noue un partenariat avec Bump. ©Éléphant Bleu

Éléphant Bleu renforce son offre dédiée aux entreprises gestionnaires de flottes en intégrant la carte de recharge électrique Bump Pass. Ainsi, les utilisateurs de cette carte disposent désormais d’un support unique pour leur paiement : une carte tout-en-un pour recharger et laver leur véhicule électrique. Cette simplification permet aux entreprises de centraliser les coûts liés à la mobilité électrique des collaborateurs pour un suivi simplifié et une gestion optimisée des frais professionnels.

Pour rappel, la carte Bump multiservice permet aux professionnels d’accéder au plus grand réseau de recharge partenaire à 0 % de commission et donne accès à l’intégralité du réseau français, soit plus de 160 000 points de charge. Elle permet de régler le péage sur toutes les autoroutes de France et les frais de stationnement sur un réseau de plus de 500 partenaires, tout en distinguant les usages professionnels et privés.

Plus de choix et de simplicité d’accès aux services

"En développant nos partenariats sur les cartes multiservices, Éléphant Bleu répond aux attentes des professionnels, souligne Jean-Christophe Rogez, directeur général adjoint d’Éléphant Bleu. Grâce à la carte Bump, nous leur offrons encore plus de choix et de simplicité pour l’accès à nos services de lavage". En parallèle, Éléphant Bleu continue de commercialiser la Carte Pro en partenariat avec Shell, qui la distribue à ses clients en complément de sa carte carburant.

Ce partenariat permet aux flottes de bénéficier d’une offre complète, combinant l’offre carburant du réseau du pétrolier et les services de lavage proposés par le réseau Éléphant Bleu. Un réseau dont le maillage national comporte pas moins de 430 centres répartis sur tout le territoire, et dont la qualité de ses services repose, pour rappel, sur le lavage extérieur haute pression et portique à brosses, nettoyage intérieur complet (aspirateur, lave-tapis, nettoyeur de sièges et moquettes, distributeur de produits pour plastiques et vitres), et entretien complémentaire avec le gonfleur de pneus.