Éléphant Bleu devient partenaire majeur du Racing Club de Strasbourg

Pionnier du lavage automobile, Éléphant Bleu fait son entrée dans l’arène du football professionnel en devenant sponsor majeur du Racing Club de Strasbourg Alsace pour les deux prochaines saisons de Ligue 1. Un partenariat dans la lignée des actions précédentes.

Outre leurs racines, le rayonnement de leur identité et la passion ont été des éléments essentiels dans le rapprochement d’Éléphant Bleu et du Racing Club de Strasbourg. ©Éléphant Bleu

Durant l’été 2025, Éléphant Bleu est devenu le sponsor majeur du Racing Club de Strasbourg. Un partenariat qui scelle la rencontre de deux marques à rayonnement national, toutes deux fières de leurs racines alsaciennes. Il symbolise une vision partagée, celle d’une passion exigeante, qui s’exprime sur les pelouses des stades ou dans les stations de lavage.

Éléphant Bleu, visible sur les équipements de l’équipe du Racing Club de Strasbourg depuis la rentrée, bénéficiera d’une exposition de premier plan à chaque rencontre : en direct à la télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux et au sein même du stade tout récemment rénové de la Meinau à Strasbourg. Un emplacement premium qui permettra à la marque de renforcer sa visibilité nationale tout en réaffirmant son ancrage régional.

"Ce partenariat entre deux marques emblématiques, fièrement enracinées en Alsace, incarne une vision commune, celle de la passion, de la performance et du collectif, souligne Jean-Christophe Rogez, directeur général d’Hypromat. C’est une opportunité unique pour renforcer notre notoriété, aller à la rencontre de nouveaux clients et accélérer le développement de notre réseau sur tout le territoire".

Une dynamique nationale au service du réseau

Au-delà de la visibilité, ce partenariat autour d’un sport fédérateur, le football, représente un véritable levier d’animation commerciale, interne et du réseau Éléphant Bleu, avec au programme des jeux concours pour assister à des matchs, des campagnes nationales et régionales… une série d’initiatives visant à faire vibrer ensemble toutes les parties prenantes, y compris les salariés de l’entreprise dont le siège est historiquement basé à Hoerdt, en Alsace.

Et Marc Keller, président du Racing, de rejoindre les propos de Jean-Christophe Rogez : "Nous sommes fiers d’accueillir Éléphant Bleu en tant que sponsor majeur du Racing, déclare-t-il. Au-delà de nos couleurs et de notre région, nous partageons une même ambition, celle de faire rayonner notre identité, de rassembler autour de nos valeurs et d'offrir la meilleure expérience possible à celles et ceux qui nous font confiance".

À noter que ce dispositif ambitieux s’inscrit dans la lignée des engagements sportifs historiques de l’enseigne de lavage. En effet, le sport automobile, en soutien à Henri Pescarolo (24 Heures du Mans) et Sébastien Loeb (rallye), a touché son cœur de métier et celui de beaucoup de franchisés et clients. La voile, par le lien de l’eau, est aussi un domaine de prédilection pour l’enseigne qui a accompagné Mike Birch sur la Route du Rhum et Fabrice Amedeo dans son projet de préservation des océans.