Lavance et Aquarama dévoilent leurs nouveaux portiques de lavage

Présentés en avant-première au salon Autopromotec de Bologne (Italie) en mai 2025, les deux nouveaux portiques S7 et S9 de Lavance et Aquarama disposent des dernières innovations de la marque italienne, telle la barrière de photocellules.

Désormais disponible sur le modèle S7, la barrière de photocellules permet d’optimiser l’efficacité et la qualité de la prestation. ©Aquarama

C’est via son partenaire italien Aquarama que Lavance a présenté en avant-première au salon Autopromotec de Bologne (Italie) ses deux dernières innovations : les portiques de lavage S7 et S9. Tandis que le modèle S7 existait déjà au catalogue de la marque du Rheu (35), ce n’était pas encore le cas du modèle S9, dont la production a été stoppée un temps. En outre, tous deux ont reçu des évolutions majeures par rapport aux modèles précédents, à l’instar du S9 qui reprend une bonne partie de la technologie du S10, tel le séchage basculant en trois positions (-30°, 0°, +30°) et l’inclinaison arrière des brosses pour un lavage encore plus performant.

De son côté, le S7, modèle bien connu, fait peau neuve avec un design repensé et de nouvelles fonctionnalités : options haute pression améliorées, rampe centrale de chimie enrichie, nouveaux panneaux LED latéraux, bandeau supérieur LED et surtout barrière de photocellules dernier-cri (pas de 40 mm entre les rayons, nouveau design plus léger et plus pratique, plus grandes possibilités de diagnostic, etc.), dans la mesure où celle-ci n’était pas disponible auparavant sur ce modèle.

Ces deux portiques partagent un châssis entièrement repensé, inspiré du haut de gamme S10. Grâce à l’intégration de variateurs (cinq en standard pour assurer des mouvements fluides et rapides), à un protocole de communication optimisé et à une connectivité avancée, ils allient fiabilité et performance, avec à la clé des économies d’énergie substantielles.

Pour ce qui est des économies d’eau, le résultat est issu de l’optimisation du logiciel et des cycles de lavage (réduction des temps et de la consommation). En outre, les arches de lavage et buses ont été revues pour une meilleure aspersion sur le véhicule. Au-delà de cet aspect purement produit, l’actualité des deux partenaires passe par le référencement de la marque italienne chez Wash, la filiale lavage de TotalEnergie.