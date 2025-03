Wash déploie sa borne Deal

Avec plus de 70 % de son réseau couvert, l’enseigne de lavage de TotalEnergies poursuit le déploiement de sa borne Deal, fruit d’une collaboration avec la société Cartadis. De son côté, la nouvelle application mobile de Wash va dans le sens d’une amélioration de la gestion du centre par son exploitant.

La nouvelle borne Deal accepte tous les moyens de paiement et est directement connectée à l’application Wash. ©Wash

En ce début d’année 2025, Wash poursuit le déploiement dans son réseau de centres de lavage d’une nouvelle borne connectée dans l’optique d’améliorer le parcours utilisateur et de simplifier les étapes de paiement. Répondant au nom de "Deal", cette nouvelle borne est le fruit d’une collaboration avec la société Cartadis qui a développé le software. C’est une borne de nouvelle génération avec un large écran tactile associé à un parcours vocal pour faciliter l’accès aux nombreuses offres de lavage.

Dans l’absolu, la nouvelle borne Deal accepte tous les moyens de paiement et elle est directement connectée à l’application Wash. Sa connexion à distance permet par exemple de relayer les offres promotionnelles en temps réel (ex : prix "happy hours") sur l’ensemble du réseau. Cette borne connectée permet également de monitorer la maintenance des appareils et de limiter ainsi le temps d’indisponibilité du matériel en cas de panne, avec une prise en compte du niveau de la panne et une intervention optimisée des techniciens. À date, les bornes Deal équipent déjà près de 800 centres Wash (stations Coco et Codo), sachant que l’année en cours devrait permette de poursuivre le déploiement dans les stations Dodo (stations des propriétaires exploitants).

Une boîte à outils lavage pour accompagner les exploitants

Par ailleurs, les équipes de Wash ont développé une application mobile à destination des exploitants de centres pour leur permettre de gagner en temps et en efficacité quotidienne. En effet, avec le lancement de la boîte à outils lavage, vrai virage technologique, fini le papier ou les fichiers PDF, place à une application complète et pratique pour la gestion du centre de lavage. Entretien et maintenance, fiches et procédures, infos commerciales, contacts utiles, plan de pose… Les différents onglets permettent d’accéder très rapidement aux contenus.

"Disponible sur les plateformes d’application d’Apple et de Google pour être installée sur tous les mobiles, cette boîte à outils propose des fiches très didactiques, avec textes courts et visuels, ainsi que des tutos vidéo qui apportent des réponses concrètes aux questions des exploitants", indique Vincent Lebarbenchon, directeur marketing et communication de TotalEnergies Wash France. Gageons que ce nouvel outil sera vite adopté par les exploitants et qu'il contribuera à maintenir la qualité des installations pour la plus grande satisfaction des clients.