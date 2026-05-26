Le lavage automobile entre virage RSE et tensions économiques

Selon le très récent baromètre des habitudes de lavage, réalisé pour Éléphant Bleu par OpinionWay dans le cadre de son étude Parc Auto, les Français nettoient leur voiture régulièrement et un peu plus fréquemment.

En effet, 45 % des personnes interrogées déclarent la laver en moyenne une fois par mois. Les automobilistes se rendent de plus en plus dans les centres spécialisés (un lavage sur deux), au détriment des stations-service et des supermarchés, sensiblement à égalité en termes de fréquentation.

Autre point positif, depuis 2022, la proportion de lavages chez un professionnel par rapport au lavage à domicile (ou chez un proche) s’est stabilisée, avec une répartition qui s’établit désormais à 63 %/37 %. Au-delà de la proximité, les automobilistes sélectionnent le lieu de la prestation selon la praticité et la propreté.

Mais le prix reste le nerf de la guerre et doit être de plus en plus compétitif. Ce curseur économique justifie le succès des offres promotionnelles d’Éléphant Bleu, notamment via son appli, qui sont placées, dans le baromètre OpinionWay, parmi les points forts de l’enseigne, avec la facilité d’utilisation du matériel.

De quoi, sans doute, expliquer le fait qu’Éléphant Bleu a gagné 5 % de part de marché en 2025 et garde la tête du secteur des spécialistes. "L’enseigne Éléphant Bleu reste la plus connue, la plus fréquentée et la plus appréciée avec tous les indicateurs de satisfaction au vert et des valeurs montantes sur son image, en l’occurrence le respect de l’environnement et ses offres promotionnelles, souligne Jean-Christophe Rogez, directeur général d’Hypromat. Ce classement est le fruit de l’exigence inscrite dans l’ADN du réseau et portée par les franchisés, chefs d’entreprise responsables et investis." Des franchisés à la tête de 430 centres sur le territoire.

Toujours selon ce baromètre, et il s’agit là d’une surprise, la haute pression revient en force et inverse la tendance de ces dernières années où le lavage automatique prenait l’ascendant. Ainsi, en 2025, elle aurait été plébiscitée par 47 % des laveurs, contre 35 % pour le lavage aux rouleaux.

Une chose est certaine, HP ou rouleaux, l’activité lavage a fait sa révolution monétique pour le bonheur des clients dont une large majorité paye dorénavant par carte bancaire. Comptant pour 50 % des transactions, celle-ci est devenue le mode de paiement majoritaire, avec une forte progression du sans contact. Il intéresse près de 3 conducteurs sur 4.

Des comptes d’exploitation en 2025 à zéro, voire à la baisse

Seul bémol finalement, les comptes d’exploitation en 2025 se rapprochent du zéro et régressent sensiblement de 5 % et même plus, en fonction des régions, pour bon nombre d’exploitants. La faute à un deuxième semestre sérieusement perturbé côté météo, notamment durant l’automne qui a vu de nombreuses intempéries dévastatrices.

"Cette situation pour le moins défavorable ne doit pas faire oublier les restrictions liées à la sécheresse subies par certains, en particulier en région Rhône-Alpes et sur une partie du centre de l’Hexagone qui demeure assez ferme sur ce sujet", fait remarquer Stéphane Dufour, directeur commercial du groupe Lavance qui gère quelque 350 stations de lavage sous l’enseigne Superjet.

Avec une température moyenne de 22,2 °C, l’été 2025 se situe au 3e rang des étés les plus chauds, derrière ceux de 2003 et 2022. Qu’en sera-t-il de l’été 2026 ? Difficile d’avancer quoi que ce soit.

Seule certitude, au 15 mars 2026, le BRGM (service géologique national) indiquait "une situation satisfaisante des nappes phréatiques avec 75 % des points d’observation au-dessus des normales mensuelles, ceci du fait des pluies très excédentaires du mois de février (+35 % par rapport à la normale, NDLR)". Près d’un mois plus tard, le service observait une amorce de vidange sur les nappes les plus réactives mais 84 % des points d’observation demeuraient autour ou au-dessus de la normale.

Toutefois, cette situation a priori favorable ne doit nullement masquer la réalité du réchauffement climatique et de ses conséquences. Raison pour laquelle Mobilians, par le biais de sa commission Lavage, n’en continue pas moins d’œuvrer pour l’avenir de la profession.

Ainsi, comme nous l’avait rapporté Francis Pousse, président national Stations-service et Énergies nouvelles, en octobre 2025, Mobilians travaille actuellement, en collaboration avec la Commission industrie nouvellement créée par l’Afnor, à l’élaboration d’une norme sur les systèmes de recyclage.

Dans ce cadre, le taux de recyclage de l’eau d’au moins 70 % semble d’ailleurs acquis, sachant qu’il devra être prouvé via l’installation de compteurs certifiés (implantation, volume prélevé sur le réseau, volume restitué en sortie de recyclage, etc.).

En outre, selon nos sources, l’élaboration d’un programme éco type serait à l’ordre du jour, une démarche pas forcément compliquée pour les fabricants de portiques à brosses mais qui les amène toutefois à effectuer actuellement une batterie de tests.

En effet, si le programme éco prédéfini apporte lui aussi une légitimité à l’installation d’un compteur, celui-ci devrait normalement répondre à l’un des deux critères suivants : soit un programme consommant moins de 120 l lorsqu’un compteur permet le contrôle ; soit, à défaut, un programme composé au maximum d’un aller-retour lavage-rinçage, d’un aller-retour séchage-finition et ceci sans HP horizontale ni verticale.

La démarche RSE à l’ordre du jour chez Lavance

Dans ce cadre, Heurtaux, avec son fameux portique HP Airtone, revendique cette limite de consommation d’eau (102 l pour une VW Golf avec le programme lavage-rinçage-finition). Au-delà de cet exemple spécifique, les différents réseaux ont bien pris conscience du contexte climatique actuel en adoptant une démarche responsable, notamment en ce qui concerne le lavage à haute pression.

Ainsi, tandis que depuis 18 mois, Éléphant Bleu a abaissé la température de l’eau en sortie de lance pour la fixer entre 45 et 55 °C (via un mitigeur) avec à la clé une économie de gaz de 30 à 40 %, chez Wash, on se félicite des tests réalisés en 2025 avec de l’eau à température ambiante, avec le concours de Kiehl pour la chimie.

La filiale lavage de TotalEnergies a donc décidé d’étendre cette solution à l’ensemble de ses sites disposant de pistes HP. "Le déploiement a débuté et devrait s’achever d’ici la fin de l’année en cours, permettant de contribuer à la réduction des émissions de CO2", indique Éric Vaissié, directeur HSEQ (Hygiène Sécurité Environnement Qualité) chez TotalEnergies Wash France.

Et ce n’est pas tout. Dans une démarche de sobriété énergétique, les shows lumineux des portiques seront progressivement désactivés afin de réduire la consommation électrique et la pression d’eau des pompes sera baissée durant les phases haute pression du portique. Les résultats sont très satisfaisants et n’altéreraient nullement la qualité du lavage.

Enfin, l’actualité de Wash se situe toujours au niveau du recyclage. Depuis fin mars 2026, 157 centres Wash sont désormais équipés d’un module de recyclage, avec un taux de recyclage de l’eau de 75 %.

Du côté des fabricants de matériel, l’initiative du groupe Lavance se fait remarquer. Concrètement, celle-ci passe par le lancement il y a un an d’un vaste projet RSE, en collaboration avec les clients exploitants, pétroliers comme indépendants.

Il est question ici de la station de demain, la station écoresponsable, sobre sur le plan de l’énergie. "La démarche nous a amenés à travailler sur des pistes de réflexion, des hypothèses que nous avons confrontées par le biais d’ateliers dédiés au regard de nos clients, à leurs attentes principales sur le sujet", explique Guillaume Roux, président du groupe Lavance.

Particulièrement enrichissants, ces ateliers ont permis de dégager plusieurs pistes de réflexion telles que l’amélioration de la durabilité des machines et de la réactivité des interventions, la réduction de l’empreinte carbone, etc.

Guillaume Roux précise : "Au cours de cette année 2026, l’idée est de pousser trois thématiques identifiées comme prioritaires, à savoir les économies d’eau, la télémaintenance et l’écoconception et de réaliser des tests grandeur nature avec nos clients", indique-t-il.

Pilotage des consommations d’eau et d’énergie, création de programmes sobres et non moins efficaces sans détériorer la qualité de la prestation, autant de sujets qui seront mis sur le devant de la scène par le groupe Lavance et ses partenaires à commencer par Aquarama.

La connectivité du matériel très tendance

Mais, au-delà de la démarche RSE, la tendance la plus marquée réside au niveau de la connectivité du matériel. Une voie empruntée par WashTec depuis l’été 2022 pour l’intégralité de ses équipements, c’est-à-dire les portiques SmartCare et SoftCare SE, qui comptent chacun pour quelque 50 % des ventes.

Une bonne répartition selon Fabrice Collet, dans la mesure où le SmartCare est plutôt positionné haut de gamme avec une palette optionnelle plus large. "La différence entre les deux machines se situe au niveau du nombre d’éléments de contrôle et de visualisation", précise le directeur commercial & marketing de WashTec France SAS.

Ce dernier explique : "Par le biais de son portail d’accès dédié, le SmartCare est relié intelligemment à une plateforme numérique et permet de connecter efficacement l’exploitant, les clients et l’ensemble du système actif. Ce système comprend la technique de lavage, les produits de lavage, le recyclage d’eau, ainsi que les services numériques. L’ensemble est facile à commander et s’intègre de manière fluide et évolutive, en tenant compte des besoins futurs."

Ainsi, dans la pratique, cette plateforme intelligente de gestion numérique des stations de lavage permet l’affichage en temps réel de toutes les données pertinentes, des statistiques sur les lavages et sur le chiffre d’affaires aux valeurs de consommation.

Partout où il se trouve et à tout moment, l’exploitant peut donc surveiller l’état des installations en temps réel et recevoir immédiatement une notification en cas de panne ou d’inactivité.

Dans le même registre, lors de la dernière édition d’Équip Auto, le groupe Lavance a permis aux visiteurs de son stand d’expérimenter en live les solutions LavAccess pour le suivi et l’analyse des ventes, ainsi que LavControl, outil de pilotage à distance des équipements.

Il faut d’ailleurs noter que ces deux applications auparavant dédiées exclusivement aux portiques, permettent désormais aux tout nouveaux périphériques de la gamme Cubix d’Emic (l’autre marque du groupe Lavance), tels que l’aspirateur-soufflette ou encore le lave-tapis, d’être eux aussi connectés.

Autre exemple, le dernier en date, celui de Kärcher. Accessible sur ordinateur et smartphone, la toute nouvelle application K!Connect fournit également aux exploitants un outil de gestion à distance et en temps réel de leur station de lavage.

La plateforme connectée permet de superviser l’ensemble des équipements, facilitant l’analyse continue de leur rentabilité et de leurs performances opérationnelles, tout en favorisant l’anticipation et le déclenchement d’actions préventives ou correctives.

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Conflit au Moyen-Orient : quelles incidences pour le secteur ?

Question : le lavage a-t-il été impacté par le conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz ? Aussi bien chez WashTec que chez Lavance, on s’accorde à répondre par la négative avec le même argument : la majorité des composants mécaniques sont issus d’une production européenne.

Quant aux composants électroniques (cartes), leur acheminement depuis l’Asie ne pose pas de souci majeur. En revanche, du fait du coût des carburants, les différentes entreprises de transport ont annoncé une hausse prochaine de leurs tarifs.

Maintenant, en ce qui concerne l’exploitation, en lien direct avec le trafic routier, l’analyse se veut plus nuancée. Ainsi, pour Bertrand Heurtaux, président de la société éponyme qui dispose de plus de 5 000 pistes de lavage sur le territoire, le prix des carburants à la pompe n’aurait pas eu trop d’incidence sur l’activité. "Nous le constatons par le biais de nos produits de lavage que nous proposons également à notre clientèle", assure-t-il.

De son côté, Jean-Christophe Rogez, directeur général d’Hypromat, se montre plus circonspect. "Aujourd’hui, nous manquons de recul pour avancer quoi que ce soit mais il est quasi certain que le coût des carburants, et en particulier celui du gazole, va engendrer des arbitrages budgétaires chez les consommateurs, pense-t-il. En fait, les conséquences peuvent survenir dans les semaines à venir, sachant aussi que le rapport kilomètres parcourus/lavage est vraiment direct, comme nous l’avons toujours observé."

En outre, selon lui, le fait que la météo printanière actuelle détermine un bon niveau de performance des stations, sans pour autant être exceptionnel, peut très bien masquer la réalité.

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Group Nett France : une aventure entrepreneuriale

Fondée en 1997 par Jaroslav Jirka, la société Group Nett France symbolise avant tout une aventure entrepreneuriale qui fêtera ses 30 ans l’an prochain. Son fondateur a débuté seul avant de développer progressivement une structure qui compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire national.

Plutôt discrète, cette entreprise fait montre d’une culture forte tournée vers l’opérationnel et le savoir-faire métier, par le biais d’une activité reposant sur la préparation de véhicules dans les locaux de ses clients professionnels. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 900 000 véhicules préparés par an, incluant les véhicules neufs, d’occasion et ceux en sortie d’atelier dans le cadre de l’après-vente.

De fait, Group Nett France intervient auprès de grands distributeurs automobiles généralistes, ainsi que de marques premium et de luxe telles que Porsche, Lamborghini, McLaren, Audi, BMW, etc. "Né en Île-de-France, le groupe poursuit désormais son développement à l’échelle nationale avec, dans cette optique, la création en 2025 d’une cellule dédiée au développement des nouveaux marchés", explique Olivier Judith, directeur de ce pôle, qui a lui-même débuté en tant que préparateur il y a plus de 15 ans.

Sans compromis sur la qualité, chaque préparation débute par un rinçage à l’eau claire à l’aide d’un nettoyeur HP, indispensable pour éliminer les salissures et éviter les microrayures. "Nous enchaînons avec un lavage manuel à l’éponge qui reste, selon nous, la seule méthode garantissant un résultat à la hauteur des standards attendus, précise Olivier Judith. Après rinçage, nous appliquons un produit autoséchant déminéralisant, permettant un premier rendu sans traces ni coulures."

Dans la majorité des cas, un produit de finition type lustreur rapide (issu du partenaire Flowey) est appliqué. Pour ce qui est de l’intérieur, celui-ci est traité en profondeur à l’aide d’équipements adaptés (type Tornador, injecteur-extracteur), afin d’accéder aux zones les plus difficiles.

Pour formaliser ses méthodes et consolider la transmission de son savoir-faire, l’entreprise a renforcé son organisation interne avec un centre de formation qui s’intégrera au sein d’un nouveau siège.

Ces nouveaux locaux de plus de 1 000 m2 situés à Marne-la-Vallée (77) seront également le lieu de rencontre des supports administratifs, RH, logistiques qui œuvreront de concert au service de la satisfaction des clients.