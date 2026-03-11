WashTec France a augmenté son chiffre d'affaires de près de 20 % en 2025

En 2022, WashTec France avait réalisé un chiffre d’affaires de 66 millions d'euros, battant son record de 2019 (un peu plus de 63 millions d'euros), considérée à juste titre comme l'année de référence absolue par la majorité des secteurs de l'industrie. En 2025, la filiale nationale de WashTec AG établit un nouveau record historique, réalisant un CA d’un peu plus de 70 millions d’euros, via quelque 500 installations (portiques VL + PL + centres HP) et le service qui s’y rapporte.

Comparé à 2024, le CA de WashTec France enregistre ainsi une hausse d’environ 20 %. "La fin d'année 2024 nous avait déjà permis d’enregistrer une forte progression en termes de commandes. Sachant qu’un laps de temps d’environ six mois sépare les entrées commandes de la facturation, la répercussion a eu lieu sur les résultats 2025", explique Fabrice Collet, directeur commercial & marketing de WashTec France SAS.

Peut-on y voir l'effet d'Equip Auto ? "Au moment du salon, nous savions déjà où nous en étions et à quel niveau nous allions boucler l’année, fait remarquer Fabrice Collet. En fait, Equip Auto aura plutôt une incidence sur les résultats 2026, voire ceux de 2027, sachant que le début de l’année en cours se présente bien puisque nous sommes sur les mêmes lignes qu’en 2025, avec bon nombre de machines à installer". L’exercice 2025 n’ayant pas été un grand cru du côté de l’activité lavage, la faute à la météo et en particulier à la période pluvieuse constatée à l’automne, il faut chercher ailleurs les raisons du succès…

Une progression dans tous les secteurs de clientèle

Une chose est certaine, selon Fabrice Collet : tous les secteurs de clientèle ont connu une progression avec, à leur tête, le secteur pétrolier dont TotalEnergies Wash demeure le fer de lance. "Après la période Covid, mais aussi à la suite des épisodes de sécheresse, le secteur des exploitants privés opère un retour à la normale, et c’est une bonne chose, note-t-il. Quant à la grande distribution, la progression se révèle d’un bon niveau, mais finalement de manière équivalente à celle des années précédentes dans la mesure où les plans d’investissements sont définis annuellement, quelles que soient les circonstances".

À noter que, depuis l’été 2022, l’intégralité des équipements de WashTec est connectée. C'est le cas des portiques SmartCare et SoftCare SE qui comptent chacun pour près de 50 % des ventes. "Une bonne répartition dans la mesure où le SmartCare est plutôt positionné haut de gamme, souligne Fabrice Collet. En fait, la différence entre les deux machines se situe au niveau du nombre d’éléments de contrôle et de visualisation".

Et le directeur commercial & marketing de WashTec France SAS de préciser. "La SmartCare est reliée intelligemment à une plateforme numérique et permet de connecter efficacement l’exploitant, les clients et l’ensemble du système actif. Celui-ci comprend la technique et les produits de lavage, le recyclage de l'eau ainsi que les services numériques. L’ensemble est facile à commander et s’intègre de manière fluide et évolutive, en tenant compte des besoins futurs".