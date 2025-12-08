WashTec fait évoluer sa chaîne de lavage SoftLine

Disponible en complément de l’offre portiques, la chaîne de lavage SoftLine2 Vario de WashTec vient de connaître une évolution visant à augmenter la praticité et la rentabilité du concept. Il automatise notamment le prélavage.

Dans la formule 5 de la chaîne de lavage WashTec SoftLine 2, le pack comprend une brosse avec suivi de contour autonome associé à un système (BPS) de brosses latérales haute pression. ©Reisacher

Comme constaté de visu, WashTec a mis à profit sa présence à Equip Auto pour mettre en avant son concept SmartCare Connect, version obligatoire pour qui veut se soustraire aux futures options de connectivité dans la mesure où elle permet la liaison directe avec une plateforme de services digitaux.

Les exploitants peuvent organiser et adapter eux-mêmes les programmes de lavage sans avoir recours à un technicien. Il est ainsi possible de créer des offres individuelles et de réagir rapidement aux évolutions du marché…

L’offre du leader du lavage passe également par sa chaîne SoftLine2. Un concept particulièrement prisé en Allemagne notamment, et par certains exploitants en France qui disposent d’une place suffisante sur leur site. Celui-ci vient de connaître une évolution au niveau du déroulé du processus. En effet, sur de nombreux marchés, les clients du fabricant allemand sont confrontés au défi de recruter suffisamment de personnel qualifié pour le prélavage, la première étape de ce concept de lavage automatisé.

Cinq packs différents issus de la gamme SoftLine2 Vario

Afin de les aider, l’approche de WashTec consiste à remplacer autant que possible le prélavage manuel par un lavage automatique/convoyeur à bande, une mise à niveau rendue possible sur la machine existante sur site. À cette fin, WashTec a créé 5 packs/formules différents issus de sa gamme SoftLine2 Vario, avec pour objectif principal d’augmenter la rentabilité.

Ainsi, dans la formule 1, le prélavage semi-automatique repose sur une arche de prépulvérisation autonome et sur un détecteur de mouvement. Il en résulte une performance de prélavage accrue et constante, avec un allègement ou la suppression du prélavage manuel.

Dans la formule 2, le pack comporte notamment une brosse rotative double suspendue, une lance haute pression, un module prélavage HP ainsi qu’un réservoir de prélavage. À la clé, un débit maximal et constant aux heures de pointe et un processus de prélavage guidé.

Autre exemple, la formule 5. Ici, le pack comprend une brosse avec suivi de contour autonome associé à un système (BPS) de brosses latérales haute pression. De quoi offrir un nettoyage puissant de la partie inférieure du véhicule, soit le bas de caisse et les jantes, avec à la clé une qualité constante et élevée lors de l’application du produit pour jantes et une dépendance réduite au prélavage manuel de ces dernières.