En 25 ans, WashTec est devenu une référence du lavage automobile

Le spécialiste du lavage automobile célèbre son quart de siècle d'existence. Avec les entreprises pionnières qui l’ont façonné, WashTec a redéfini les enjeux de l'activité pour passer aujourd’hui au statut de fournisseur de solutions intégrées.

Lancé en 2002, le SoftCare Pro se positionne comme le premier portique de lavage alliant une technologie de pointe à un design personnalisé. ©WashTec

En cette année 2025, WashTec fête son quart de siècle. Pour l'expert mondial du lavage automobile avec plus de 1 700 salariés répartis dans des filiales en propre sur les principaux marchés d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie/Pacifique, auxquelles s’ajoute un vaste réseau de distributeurs indépendants présents dans plus de 80 pays, tout a commencé en 1885 avec la création de la société Kleindienst GmbH à Augsbourg…

Bien plus tard, dans les années 1960, Gebhard Weigele et Johann Sutzberger, les fondateurs de Wesumat, développent le premier "lave-voiture rotatif", posant ainsi les bases du lavage automobile moderne.

À partir de là, d’autres progrès technologiques ont été réalisés jusqu’à la fin des années 1970 et de nouvelles normes en matière d’efficacité et de qualité de lavage ont été atteintes, des brosses à entraînement électrique aux séchoirs intégrés en passant par le nettoyage ciblé des roues. Dans la foulée, l’année 1985 a vu l’introduction de la commande électronique programmable, pour un séchage optimisé et suivant les contours du véhicule.

WashTec est devenu un fournisseur complet

Quinze ans plus tard, en 2000, Wesumat et California Kleindienst fusionnent, pour former WashTec AG, devenant ainsi le leader mondial du lavage de véhicules. Depuis, d’autres étapes importantes ont été franchies, comme le lancement en 2002 du SoftCare Pro, le premier portique de lavage alliant une technologie de pointe à un design personnalisé.

En outre, en intégrant Auwa Chemie en 2008, WashTec est devenu un fournisseur complet en offrant un résultat de lavage parfait grâce à une adaptation optimale des produits à la technologie des installations.

À partir de 2019, l’entreprise d’Augsbourg a poursuivi sur sa lancée avec le premier portique de lavage connecté, le SmartCare, qui autorise la surveillance et le contrôle à distance, ainsi que l’optimisation des processus opérationnels. Depuis 2023, le domaine des services se digitalise encore plus via des systèmes basés sur l’IA pour une assistance plus rapide et une disponibilité maximale de la technologie de lavage.

Désormais, WashTec dispose de la première plateforme de lavage digitale entièrement connectée. Concrètement, celle-ci relie de manière transparente les exploitants, les clients, les services et les nouveaux modèles commerciaux.

À l’occasion de son anniversaire, l’entreprise montre qu’elle est parfaitement armée pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans le secteur au cours des prochaines décennies, et ne manquera pas d’en apporter la preuve au prochain salon Equip Auto en octobre.