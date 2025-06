Un nouveau site pour WashTec

WashTec lance son nouveau site internet alimenté de nouvelles vidéos, de produits inédits et d'une image de marque renouvelée. De quoi donner du grain à moudre aux clients exploitants.

WashTec s'adapte aux évolutions du lavage auto en proposant de nouveaux services de pointe sur sa plateforme numérique . ©WashTec

Une nouvelle expérience pour les internautes, voilà en résumé l’esprit du nouveau site web de WashTec : washtec.com. Pour ce référent du lavage, "le lavage auto de demain commence maintenant. Avec des solutions pour les nouvelles formes de mobilité, des itinéraires directs vers les clients et des concepts évolutifs qui rendent le lavage de voitures plus durable, plus rentable et plus attrayant".

Plus en cohérence avec la nouvelle stratégie du groupe, ce site au design modernisé met en avant de nouveaux services et des produits innovants avec à l’appui de belles photos et vidéos, et donne un aperçu des tendances futures dans le secteur du lavage automobile.

Pour en prendre connaissance, l’internaute peut naviguer aisément entre trois rubriques principales et sous-rubriques dédiées aux produits, solutions digitales et services. Ainsi, dans la première rubrique figurent en bonne place les portiques de lavage (SmartCare Connect, SoftCare SE), les chaînes de lavage, les installations en libre-service ou encore les périphériques et autres produits de lavage Auwa, la marque spécialisée du groupe.

Une plateforme digitale centralisée

Les solutions digitales, quant à elles, sont présentées sous la rubrique phare mywashtec.com. Concrètement, celle-ci regroupe toutes les informations et possibilités de contrôle pertinentes sur une plateforme digitale centralisée, avec notamment les solutions my.carwash (statistiques sur les lavages effectués et le chiffre d’affaires), my.service et SmartService (planification des entretiens et résolution des problèmes techniques avant la panne), ou encore my.shop (boutique en ligne) et my.smartsite (contrôle des installations de n’importe quel endroit que ce soit). À cette liste s’ajoutent évidemment les toutes nouvelles solutions EasyCarWash Pro, WashNow et CarWash Assist.

Enfin, la rubrique services traite du suivi de projet et financement (analyse des sites et des potentiels, services de planification et de financement, leasing d’installation de lavage flexible, etc.), de la maintenance et service (service de maintenance et d’assistance pour garantir une disponibilité maximale et des coûts prévisibles, réseau de SAV le plus dense du secteur avec plus de 600 techniciens), ainsi que du marketing (conseils stratégiques et solutions marketing ciblés, adaptés à l’activité de l’exploitant). Bref, tout un ensemble d’éléments visant à mieux vivre le présent et à préparer l’avenir en toute sérénité.