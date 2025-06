WashTec mise sur la digitalisation

En s’appuyant sur son portique connecté, WashTec marque un tournant dans le secteur avec le lancement de SmartCare Connect et d’une gamme complète de services numériques. Le leader du lavage veut apporter des réponses d’avenir aux principaux défis du marché.

En déployant sa stratégie basée sur la digitalisation de ses services, WashTec entend augmenter la satisfaction de ses clients. ©WashTec

Pour WashTec, le constat est le suivant. Ces dernières années, les fluctuations saisonnières de l’utilisation des installations, l’augmentation des coûts énergétiques, les exigences environnementales croissantes et les nouvelles attentes des consommateurs en matière de confort et de rapidité ont eu un impact négatif sur les modèles commerciaux des exploitants.

Dans ce contexte, la mise en réseau de machines intelligentes avec des services numériques d’avenir ouvre aux exploitants et aux utilisateurs finaux des possibilités d’utilisation totalement nouvelles, tout en positionnant WashTec comme un fournisseur de solutions globales pour ses clients.

"Ce qui est depuis longtemps courant dans d’autres secteurs, à savoir la possibilité de consulter et de commander facilement des services grâce à des applications, des abonnements et des forfaits, nous l’appliquons maintenant à grande échelle au lavage de véhicules", déclare Sebastian Kutz, directeur commercial de WashTec AG.

Pour les exploitants, la démarche détermine de nouvelles opportunités de croissance avec une augmentation du nombre de lavages pouvant atteindre 30 % (comme constaté sur les marchés danois ou norvégien), et pour les consommateurs finaux, une avancée en matière de convivialité.

Une liaison directe avec une plateforme de services digitaux

Ainsi, pour déployer sa stratégie, le leader du lavage s’appuie déjà sur une nouvelle version de son portique connecté SmartCare. Baptisée SmartCare Connect, cette version obligatoire pour qui veut se soustraire aux futures options de connectivité, permet en effet la liaison directe avec une plateforme de services digitaux, ceci sachant que le rétrofit demeure possible pour les exploitants ayant déjà investi dans la machine initiale.

Outre la détection du profil du véhicule et l’adaptation des programmes de lavage en conséquence, cette machine permet également à l’exploitant de configurer rapidement des programmes de lavage, des vitesses de lavage et de s’adapter aux flux de véhicules en attente, de manière intuitive et conviviale.

Parallèlement, WashNow est une toute nouvelle plateforme de distribution sur laquelle les exploitants et autres acteurs du marché tels que les constructeurs, les fournisseurs de cartes de flotte ou de covoiturage, peuvent proposer des services de lavage des voitures via une application ou au système d’infodivertissement du véhicule.

Si la station de lavage sélectionnée est également connectée au système de paiement de la plateforme, le lavage est automatiquement facturé, soit individuellement, soit dans le cadre d’un forfait.

Autre nouveau service, EasyCarWash Pro. Cette application a pour but d’aider les exploitants à acquérir de nouveaux clients et à les fidéliser à long terme, notamment en proposant des abonnements mensuels avec lavage illimité.

Enfin, le nouveau service digital CarWash Assist permet aux exploitants de surveiller leur installation à distance, sans avoir à se rendre sur site. Avec cette hotline moderne accessible au client en cas de besoin (ce dernier pouvant s’appuyer sur un guidage en toute sécurité tout au long du processus de lavage), WashTec propose non seulement une télémaintenance, mais peut aussi intervenir directement dans le système de l’installation en éliminant les dysfonctionnements à distance. De quoi optimiser le temps de fonctionnement de la machine et augmenter la satisfaction du client.