Lavance et Fra-Ber vont plus loin dans le lavage écoresponsable

Publié le 8 décembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Le groupe Lavance élargit son offre de produits de lavage écoresponsables avec la gamme Fra-Ber Green Evoenzymes. Cette solution a été développée pour les professionnels souhaitant conjuguer performance, respect de l’environnement et différenciation sur leur marché.

Un échantillon de la gamme de produits Green Evoenzymes avec le label VDA Klasse A bien visible sur les emballages. ©Fra-Ber

Développés sans colorants et légèrement parfumés, les produits Green Evoenzymes de Fra-Ber, la gamme chimie du groupe Lavance, s’appuient sur l’action de micro-organismes naturels qui améliorent la qualité et la recirculation des eaux usées. Une véritable avancée pour les stations équipées de recyclage physicochimique ou biologique, qui bénéficient d’une réduction des odeurs et d’un cycle d’eau plus stable et durable. Si les gammes Fra-Ber Classique et Gamme X sont déjà reconnues pour leur composition responsable (aucun produit interdit, biodégradabilité optimisée…), la gamme Green pousse quant à elle le curseur encore plus loin avec l’obtention de labels valorisants tels que VDA Klasse A et Nordic Swan, gages d’un impact réduit et d’une sécurité maximale pour les véhicules, les utilisateurs et l’environnement. Lavance et Aquarama dévoilent leurs nouveaux portiques de lavage L’ensemble du processus de lavage La ligne Green Evoenzymes couvre l’ensemble du processus de lavage : nettoyant jantes Lega Green, prélavage Megafoam Green, shampooing Foam Aroma Green, polish Green, jusqu’aux cire et agent de séchage Aroma Green, tous complètement biodégradables et issus d’une formulation brevetée garantissant efficacité et brillance tout en prévenant la formation d’algues ou de dépôts dans les pistes et équipements. Ainsi, avec cette gamme, Lavance et Fra-Ber offrent aux exploitants une réponse concrète aux attentes croissantes des automobilistes pour un lavage plus propre, plus sain et plus responsable, le tout sans compromis sur la qualité qui demeure un critère essentiel. Une opportunité de se démarquer durablement, avec des valeurs fortes et visibles.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet