Motul conforte sa démarche environnementale

Après avoir lancé sa gamme d’huiles moteur NGEN conçues à partir d’huiles de base régénérées, Motul étend sa démarche aux huiles de transmission via son nouveau produit NGEN Matic ATF VI, un lubrifiant synthétique à basse viscosité. L’actualité de la marque d’Aubervilliers passe aussi par son nouveau partenariat avec Point S.

Comme les autres produits de la gamme NGEN moteur, Motul NGEN Matic ATF VI est disponible dans un bidon fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé et 100 % recyclable. ©Motul

Au printemps 2024, Motul lançait à destination du marché automobile NGEN 4 et NGEN 6, des lubrifiants moteur élaborés à partir d'huiles de base régénérées, amplifiant ainsi sa stratégie de réduction de son empreinte carbone. En effet, ces deux nouveaux produits faisaient suite à la mise sur le marché des huiles de même type, destinées plus particulièrement à la moto et aux véhicules hybrides.

Aujourd’hui, Motul franchit un nouveau cap en commercialisant un lubrifiant synthétique innovant et durable à basse viscosité, spécialement développé pour les boîtes de vitesses automatiques modernes (mode manuel ou séquentiel, contrôle électronique...) équipées d'un système de verrouillage à visco-coupleur, exigeant un fluide répondant à la norme GM Dexron VI.

Motul NGEN Matic ATF VI est particulièrement adapté pour les boîtes de vitesses automatiques, boîtes de transfert et directions assistées des constructeurs américains GM, Ford et Chrysler, des constructeurs asiatiques tels que Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan et Toyota, ou encore des constructeurs européens tels que Mercedes ou Opel.

En outre, ce lubrifiant convient aussi pour les boîtes de vitesses automatiques ancienne génération, convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques ou mécaniques, lorsque les normes GM Dexron III H ou GM Dexron II D sont demandées.

Outre le fait d’être dotée d’une formulation contenant des huiles de bases régénérées premium (à hauteur de 30 % environ), Motul NGEN Matic ATF VI est proposée comme les autres produits de la gamme NGEN moteur dans un bidon fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé et 100 % recyclable, ce qui permet à Motul de réduire son empreinte carbone lors du processus de fabrication.

L'actualité business de Motul est essentiellement marquée par la signature d’un nouveau partenariat stratégique avec Point S, l’acteur clé du marché des pneus et de l'entretien automobile. En tant que partenaire gold, Motul va bénéficier d'une visibilité auprès des professionnels de l'automobile et d'un accès à 6 300 points de vente dans 53 pays.

En effet, si ce contrat de partenariat comprend bien évidemment la France, il s’étend jusqu’à fin 2026 à l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. De quoi permettre à la marque d’Aubervilliers d’étendre sa présence sur ces continents avec, comme pour Point S, de nouvelles perspectives de croissance.