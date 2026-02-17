L'émission du Club trajectoire durable - La voiture, angle mort… ou priorité des maires avant les élections municipales ?

Publié le 17 février 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

Trois experts ont été réunis en plateau par Le Journal de l'Automobile et Mobilians afin de décrypter les attentes des Français sur les questions de mobilité à l'approche des élections municipales 2026. Ces spécialistes apporteront leur éclairage lors d'une émission diffusée en ligne le jeudi 19 février 2026, à 10h30.

De gauche à droite : Stewart Chau, directeur d'études chez Verian Group, Alexandra Legendre, responsable Pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs, Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, et Flavien Neuvy, maire de Cébazat et directeur de l'observatoire Cetelem. ©JA

La voiture reste le premier mode de déplacement pour 58 % des Français. Mais à l’approche des élections municipales, une question monte : comment concilier mobilité du quotidien, transition écologique et contraintes économiques et locales ? Dans notre prochaine émission du Club trajectoire durable, nous débattrons des attentes très concrètes des Français : stationnement, bornes de recharge, véhicule électrique, mobilités partagées, partage de la voirie, ZFE… Car derrière les grands principes, une réalité s’impose : 35 % des ruraux jugent leurs déplacements difficiles, et 7 Français sur 10 estiment insuffisants les efforts de leur commune sur le déploiement des bornes de recharge. Plusieurs spécialistes, invités sur le plateau par Mobilians et Le Journal de l'Automobile, apporteront leur éclairage : Alexandra Legendre (responsable Pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs), Flavien Neuvy (maire de Cébazat et directeur de l'observatoire Cetelem) et Stewart Chau (directeur d'études chez Verian Group). Ne manquez pas cette émission du Club trajectoire durable présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l'Automobile, diffusée le 19 février 2026, à 10h30, pour tout comprendre des nouveaux enjeux de la mobilité en ville. Pour assister à la prochaine émission, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !

