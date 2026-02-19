Émission CTD - La voiture, angle mort… ou priorité des maires avant les élections municipales ?

Découvrez l'émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, organisée par le Journal de l'Automobile et Mobilians.

La voiture reste le premier mode de déplacement pour 58 % des Français. Mais à l’approche des élections municipales, une question monte : comment concilier mobilité du quotidien, transition écologique et contraintes économiques et locales ?

Dans notre prochaine émission du Club trajectoire durable, nous débattrons des attentes très concrètes des Français : stationnement, bornes de recharge, véhicule électrique, mobilités partagées, partage de la voirie, ZFE…

Car derrière les grands principes, une réalité s’impose : 35 % des ruraux jugent leurs déplacements difficiles, et 7 Français sur 10 estiment insuffisants les efforts de leur commune sur le déploiement des bornes de recharge.

Une émission co-organisée par Le Journal de l’Automobile et Mobilians, animée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, et accompagnée d’experts, pour discuter des enjeux clés liés à la transition énergétique et au développement durable dans le secteur automobile.