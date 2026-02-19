Émission CTD - La voiture, angle mort… ou priorité des maires avant les élections municipales ?
Publié le 19 février 2026
La voiture reste le premier mode de déplacement pour 58 % des Français. Mais à l’approche des élections municipales, une question monte : comment concilier mobilité du quotidien, transition écologique et contraintes économiques et locales ?
Dans notre prochaine émission du Club trajectoire durable, nous débattrons des attentes très concrètes des Français : stationnement, bornes de recharge, véhicule électrique, mobilités partagées, partage de la voirie, ZFE…
Car derrière les grands principes, une réalité s’impose : 35 % des ruraux jugent leurs déplacements difficiles, et 7 Français sur 10 estiment insuffisants les efforts de leur commune sur le déploiement des bornes de recharge.
Une émission co-organisée par Le Journal de l’Automobile et Mobilians, animée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, et accompagnée d’experts, pour discuter des enjeux clés liés à la transition énergétique et au développement durable dans le secteur automobile.
- Alexandra LEGENDRE - Responsable Pôle études et communication - Ligue de défense des conducteurs
- Stewart CHAU - Directeur d'études - Verian Group
- Flavien NEUVY - Maire de Cébazat et économiste spécialisé dans le domaine de la mobilité
