Vidéo

Émission CTD - La voiture, angle mort… ou priorité des maires avant les élections municipales ?

Publié le 19 février 2026

Découvrez l'émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, organisée par le Journal de l'Automobile et Mobilians.

 

La voiture reste le premier mode de déplacement pour 58 % des Français. Mais à l’approche des élections municipales, une question monte : comment concilier mobilité du quotidien, transition écologique et contraintes économiques et locales ?

Dans notre prochaine émission du Club trajectoire durable, nous débattrons des attentes très concrètes des Français : stationnement, bornes de recharge, véhicule électrique, mobilités partagées, partage de la voirie, ZFE…

Car derrière les grands principes, une réalité s’impose : 35 % des ruraux jugent leurs déplacements difficiles, et 7 Français sur 10 estiment insuffisants les efforts de leur commune sur le déploiement des bornes de recharge.

Une émission co-organisée par Le Journal de l’Automobile et Mobilians, animée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, et accompagnée d’experts, pour discuter des enjeux clés liés à la transition énergétique et au développement durable dans le secteur automobile.

  • Alexandra LEGENDRE - Responsable Pôle études et communication - Ligue de défense des conducteurs
  • Stewart CHAU - Directeur d'études - Verian Group
  • Flavien NEUVY - Maire de Cébazat et économiste spécialisé dans le domaine de la mobilité
