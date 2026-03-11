Menu
fermer
S'abonner
Services

Flowey intègre 35 % de plastique recyclé dans ses bidons

Publié le 11 mars 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Le fabricant luxembourgeois renforce ses actions pour la préservation des ressources et la réduction de son empreinte environnementale. Pour ses produits de lavage automobile, Flowey propose désormais des bidons de 25 litres intégrant 35 % de plastique recyclé.
Flowey
Les nouveaux bidons de 25 L de Flowey intègrent 35 % de plastique recyclé. Une première, selon le fabricant luxembourgeois. ©Flowey

Acteur reconnu dans la fabrication de produits chimiques haut de gamme destinés au nettoyage professionnel des véhicules, Flowey franchit une étape essentielle dans sa stratégie de durabilité. En effet, le fabricant luxembourgeois est aujourd’hui le premier de son secteur à introduire des bidons de 25 litres contenant 35 % de plastique recyclé post-consommation (PCR – Post-Consumer Recycled Material), marquant une avancée majeure dans l’intégration de matériaux circulaires au sein de ses emballages.

 

Cette évolution contribue directement à réduire la consommation de plastique, à valoriser les déchets existants et à soutenir une économie circulaire plus responsable. En privilégiant l’usage de matières recyclées, Flowey diminue les émissions de CO2 associées à la production de nouveaux plastiques et démontre qu’innovation et respect de l’environnement peuvent aller de pair.

 

Recyclage : Flowey réaffirme la conformité de ses produits de lavage automobile

 

"L’utilisation de matières recyclées prouve qu’il est possible d’allier durabilité, réduction de l’impact écologique et excellence de qualité", souligne Franco Florio, président de Flowey. En dépit de l’évolution du conditionnement, Flowey garantit que la qualité, la stabilité et la résistance chimique des bidons demeurent inchangées, répondant toujours aux exigences les plus strictes. Les utilisateurs, à savoir les exploitants de stations de lavage, bénéficient ainsi des mêmes standards de performance tout en contribuant à une démarche environnementale forte.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Lavage Diffusion se réinvente sous la bannière Hexa Wash

Lavage Diffusion se réinvente sous la bannière Hexa Wash

Stellantis et Toyota sortent du pool CO2 de Tesla

Stellantis et Toyota sortent du pool CO2 de Tesla

La voiture a-t-elle encore une place en ville ?

La voiture a-t-elle encore une place en ville ?

L'émission du Club trajectoire durable - L'automobile à l'aube des municipales : le replay

L'émission du Club trajectoire durable - L'automobile à l'aube des municipales : le replay

Bioéthanol : à 20 ans, l'E85 confirme sa place malgré le ralentissement des conversions

Bioéthanol : à 20 ans, l'E85 confirme sa place malgré le ralentissement des conversions

Émissions de CO2 : la flexibilité sur trois ans sauve les constructeurs européens des amendes en 2025

Émissions de CO2 : la flexibilité sur trois ans sauve les constructeurs européens des amendes en 2025

Laisser un commentaire

cross-circle