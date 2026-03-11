Flowey intègre 35 % de plastique recyclé dans ses bidons

Acteur reconnu dans la fabrication de produits chimiques haut de gamme destinés au nettoyage professionnel des véhicules, Flowey franchit une étape essentielle dans sa stratégie de durabilité. En effet, le fabricant luxembourgeois est aujourd’hui le premier de son secteur à introduire des bidons de 25 litres contenant 35 % de plastique recyclé post-consommation (PCR – Post-Consumer Recycled Material), marquant une avancée majeure dans l’intégration de matériaux circulaires au sein de ses emballages.

Cette évolution contribue directement à réduire la consommation de plastique, à valoriser les déchets existants et à soutenir une économie circulaire plus responsable. En privilégiant l’usage de matières recyclées, Flowey diminue les émissions de CO2 associées à la production de nouveaux plastiques et démontre qu’innovation et respect de l’environnement peuvent aller de pair.

"L’utilisation de matières recyclées prouve qu’il est possible d’allier durabilité, réduction de l’impact écologique et excellence de qualité", souligne Franco Florio, président de Flowey. En dépit de l’évolution du conditionnement, Flowey garantit que la qualité, la stabilité et la résistance chimique des bidons demeurent inchangées, répondant toujours aux exigences les plus strictes. Les utilisateurs, à savoir les exploitants de stations de lavage, bénéficient ainsi des mêmes standards de performance tout en contribuant à une démarche environnementale forte.