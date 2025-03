Recyclage : Flowey réaffirme la conformité de ses produits de lavage automobile

À la suite d’une rumeur mettant en cause deux de ses produits quant à leur compatibilité avec les systèmes de recyclage des eaux, Flowey a tenu à rétablir la vérité via une campagne d’information sur certains réseaux sociaux. L'’objectif est de rassurer la clientèle.

Apposé sur les produits, le pictogramme "Recycling Water" de Flowey assure leur compatibilité avec les systèmes de recyclage. ©Flowey

À l’origine de la démarche, une rumeur sur le marché national mettant en cause deux produits conçus par Flowey, à savoir la cire premium X50 et la cire à effet céramique CX1. Laurent Maameri, directeur commercial France de Flowey, confirme : "Nous avons reçu des messages de clients partageant leurs inquiétudes concernant essentiellement les produits X50/CX1 et leur utilisation avec leur système de recyclage de l’eau. Ils se demandent si nos produits sont sûrs et si les filtres sont réellement endommagés par leur utilisation. De quoi nous amener à lancer une campagne d’information pour démontrer notre volonté de rétablir la vérité".

Et le fabricant luxembourgeois de proposer, notamment sur YouTube, une vidéo visant à informer la clientèle sur ses process de fabrication, avec un accent particulier sur l’utilisation et la quantité du silicone employé dans la formulation des dits produits.

L’objet des inquiétudes en fait. "Le silicone permet une rupture rapide du film d’eau, un effet hydrophobe, un séchage rapide, un éclat élevé, une douceur au toucher sur la carrosserie et une action longue durée, justifie Laurent Maameri. Il est possible de formuler des cires de séchage sans silicone, mais elles seront moins efficaces".

Un processus de formulation garantissant des ratios d’ingrédients précis

Concrètement, selon Flowey, la quantité de silicone nécessaire pour sécher une voiture est de 0,3 ml, sachant que la quantité de cire (X50) nécessaire pour sécher une voiture est de 10 ml. La quantité de silicone introduite est donc négligeable.

Dans l’absolu, le processus de formulation avancé du fabricant de Bissen garantit des ratios d’ingrédients précis, un séquencement correct et des conditions de mélanges optimales, assurant la stabilité et l’efficacité des produits.

Et Laurent Maameri d’enfoncer le clou : "Nous investissons dans des machines de pointe et maintenons un calibrage rigoureux de nos équipements pour garantir une constance optimale, explique-t-il. De fait, chaque lot est soumis à des tests approfondis, incluant des vérifications de performance, de stabilité et de sécurité, afin de répondre aux normes industrielles et aux attentes des clients".

En ce sens, si Flowey propose toutes les informations techniques sur ses produits dans des fiches techniques dédiées, le fabricant offre également son assistance par téléphone et par e-mail afin de répondre rapidement aux questions et remarques de sa clientèle.