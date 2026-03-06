Flottes d’entreprise : vers une gestion unifiée des énergies et des données avec DKV Mobility

Alors que les entreprises accélèrent leur transition énergétique, la gestion des flottes devient un terrain d’arbitrages complexes : coûts, infrastructures, contraintes réglementaires, données d’usage… Les gestionnaires doivent composer avec un volume de paramètres de plus en plus haut.

Dans cet environnement, certains acteurs tentent d’apporter une lecture plus structurée de ces nouveaux équilibres, parmi lesquels DKV Mobility, qui adapte son approche à l’évolution rapide du secteur.

Un métier en mutation profonde

La cohabitation des différentes motorisations (thermique, électrique, hybride et carburants alternatifs) n’est plus une phase transitoire mais un modèle installé. Cette situation impose une gestion plus technique et une multiplicité de points d’attention, de la disponibilité des réseaux à la fiabilité des données nécessaires au suivi des émissions.

Pour Philippe Dos Santos, Directeur du marché des véhicules légers chez DKV Mobility cette évolution transforme la nature même du pilotage : « Les gestionnaires doivent aujourd’hui composer avec des logiques d’usage qui ne se ressemblent pas. La difficulté, c’est d’avoir une vision complète et comparable. »

L’accès aux infrastructures n’est plus le seul sujet clé

Historiquement centrées sur l’approvisionnement en carburant, les flottes doivent désormais intégrer un ensemble plus large d’infrastructures : bornes publiques, recharge sur site ou à domicile, stations-service, péages, carburants alternatifs. DKV Mobility opère aujourd’hui dans 50 pays et compte plus de 425 000 clients. En France, son réseau inclut plus de 5 000 stations-service et ≈100% points de recharge pour véhicules électriques, reflétant l’évolution rapide des besoins. Au niveau européen, DKV Mobility propose un réseau de plus de 73 000 stations-service et un million de points de recharge, illustrant la diversification de ses services.

Mais l’enjeu principal, selon Philippe Dos Santos, se situe ailleurs : « La question n’est plus seulement de connecter les véhicules aux réseaux, mais de produire des données qui permettent de prendre des décisions. »

La donnée, nouvel outil de pilotage des flottes

L’évolution du cadre réglementaire, notamment la CSRD, rend indispensable une information précise, comparable et exploitable. Les entreprises doivent désormais rapporter leurs émissions avec un niveau de détail croissant, ce qui place la fiabilité des données au cœur du pilotage.

DKV Mobility travaille régulièrement sur des indicateurs transactionnels CO₂ et des rapports destinés à faciliter ces obligations. L’objectif : permettre aux gestionnaires d’intégrer les données environnementales dans leurs arbitrages financiers, budgétaires et stratégiques.

Une transition énergétique qui passe aussi par l’organisation

La mise en place de bornes (sur site ou au domicile des collaborateurs) devient un prolongement naturel des flottes électrifiées. Supervision, intégration des bornes tierces, remboursement automatique des recharges à domicile et facturation centralisée : autant de sujets qui, pour les gestionnaires, représentent une charge administrative supplémentaire. La solution DKV Mobility permet de centraliser ces processus, simplifiant la gestion quotidienne et assurant une transition énergétique fluide et maîtrisée.

Selon Philippe Dos Santos :« La transition énergétique ne se limite pas à installer des bornes. Elle exige une organisation structurée autour des usages, des flux financiers et des données. C’est là que se situe une partie importante de l’accompagnement. »

Comme d’autres acteurs du secteur, DKV Mobility a inscrit sa stratégie dans un objectif net-zéro à horizon 2050, avec une réduction annoncée de 42 % de ses émissions opérationnelles tout au long de la chaîne de valeur d’ici 2030. Ce type d’engagement participe à une tendance de fond : la nécessité pour les fournisseurs de solutions de mobilité de démontrer la cohérence de leur propre transformation.

De plus, avec la DKV Card +Charge, les entreprises peuvent proposer à leurs collaborateurs une recharge d’électricité 100 % verte, certifiée d’origine renouvelable selon la norme RE100, contribuant ainsi concrètement à la réduction de l’empreinte carbone de leurs flottes.