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Constructeurs

La Lancia Gamma se fait une place en France

Publié le 28 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Incontournable sur le stand Lancia durant le Mondial de l'Auto 2026, le SUV Gamma a réussi son lancement selon la marque. Ce cousin du Peugeot 3008 représente près de deux tiers des commandes enregistrées durant l'événement, dont 56 % en 100 % électrique.
Lancia Gamma
56 % des Lancia Gamma commandées pendant le Mondial ont été des versions 100 % électriques. ©Lancia

Lancia totalisait, à fin septembre 2026, 1 127 immatriculations, un volume en hausse de 97,4 %. Essentiellement des Ypsilon (1 124 unités). Mais, depuis le Mondial, la citadine peut compter sur le renfort du SUV Gamma.

 

"La Lancia Gamma était l’une des premières mondiales de ce Mondial de l’Auto et la réponse du public a été à la hauteur de l’événement", a indiqué Alain Descat, directeur de Lancia France.

 

Lancia se félicite donc de cette arrivée et des résultats obtenus pendant le Mondial. En effet, le SUV Gamma a représenté un quart des ventes enregistrées sur le stand. "La Lancia Gamma a attiré un public nombreux, générant des centaines de leads et plusieurs commandes par jour", explique le constructeur.

 

Au terme du Mondial, 56 % des Lancia Gamma commandées étaient en version 100 % électrique (avec 31 % en HF Integrale 4 roues motrices de 375 ch) et 44 % en version hybride.

 

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Le SUV italien cousin du Peugeot 3008 représente aujourd'hui "près de deux tiers des demandes chez Lancia", ajoute Lancia France.

 

Mais les commandes ne se traduisent pas immédiatement en immatriculations. Au soir du 27 octobre 2026, la marque affichait une hausse de 19,2 % sur le mois, avec 56 mises à la route. Au cumul, Lancia totalisait 1 183 unités (+91,4 %).

 

Pour l'anecdote, la première Lancia Gamma, dont les commandes avaient été ouvertes la veille du Mondial, a été enregistrée à la Casa Lancia de La Rochelle (17).

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