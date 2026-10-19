Stellantis fait évoluer les directions de DS, Lancia et Alfa Romeo en France

Après avoir réorganisé la direction de ses marques à l’échelle mondiale, Stellantis procède également à quelques évolutions pour la France. À compter du 2 novembre 2026, Édouard George, actuel directeur général de Citroën France, prendra également la direction de DS Automobiles dans l’Hexagone.

Guillaume de la Giraudière, déjà directeur de Fiat France, voit ses fonctions s’élargir à Lancia France. De son côté, Quentin Ghestemme est nommé à la tête d’Alfa Romeo pour l’Hexagone. Auparavant directeur des marques premium de Stellantis France, Alain Descat est quant à lui promu directeur général de Stellantis Pays-Bas.

"Ces nominations illustrent notre volonté de nous appuyer sur des dirigeants expérimentés au service de nos clients, pour accompagner le développement de nos marques en France", a réagi dans un communiqué, Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France.

"Je tiens à féliciter chaleureusement Édouard George, Quentin Ghestemme et Guillaume de la Giraudière pour leurs nouvelles responsabilités. Leur connaissance des marques, de nos réseaux et du marché français sera un atout précieux pour relever les défis à venir et soutenir nos ambitions de croissance" a poursuivi Xavier Duchemin.