Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Stellantis fait évoluer les directions de DS, Lancia et Alfa Romeo en France

Publié le 19 octobre 2026

Par Robin Schmidt
< 1 min de lecture
Dans le cadre de la récente réorganisation de ses marques, Stellantis fait logiquement évoluer ses directions en France. À compter du 2 novembre 2026, Édouard George, actuel directeur de Citroën France, prendra aussi la tête de DS Automobiles. Guillaume de la Giraudière cumulera de son côté les directions de Fiat et Lancia France, tandis que Quentin Ghestemme dirigera Alfa Romeo dans l’Hexagone.
À compter du 2 novembre 2026, Édouard George, patron de Citroën France, sera également le directeur hexagonal de DS Automobiles. ©Stellantis

Après avoir réorganisé la direction de ses marques à l’échelle mondiale, Stellantis procède également à quelques évolutions pour la France. À compter du 2 novembre 2026, Édouard George, actuel directeur général de Citroën France, prendra également la direction de DS Automobiles dans l’Hexagone.

 

L'équipe Citroën de Xavier Chardon étend ses responsabilités à DS

 

Guillaume de la Giraudière, déjà directeur de Fiat France, voit ses fonctions s’élargir à Lancia France. De son côté, Quentin Ghestemme est nommé à la tête d’Alfa Romeo pour l’Hexagone. Auparavant directeur des marques premium de Stellantis France, Alain Descat est quant à lui promu directeur général de Stellantis Pays-Bas.

 

"Ces nominations illustrent notre volonté de nous appuyer sur des dirigeants expérimentés au service de nos clients, pour accompagner le développement de nos marques en France", a réagi dans un communiqué, Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France.

 

"Je tiens à féliciter chaleureusement Édouard George, Quentin Ghestemme et Guillaume de la Giraudière pour leurs nouvelles responsabilités. Leur connaissance des marques, de nos réseaux et du marché français sera un atout précieux pour relever les défis à venir et soutenir nos ambitions de croissance" a poursuivi Xavier Duchemin.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

André Figueiredo rempile à la tête des concessionnaires Peugeot européens

André Figueiredo rempile à la tête des concessionnaires Peugeot européens

Ford : Ludovic de Fombelle devient président du Forami

Ford : Ludovic de Fombelle devient président du Forami

Marine Cottebrune devient directrice associée de la franchise Ewigo

Marine Cottebrune devient directrice associée de la franchise Ewigo

Florian Huettl, Opel : "Nous nous sommes engagés dans un projet inédit avec Leapmotor"

Florian Huettl, Opel : "Nous nous sommes engagés dans un projet inédit avec Leapmotor"

Olivier Delaplace rebondit chez Finzr

Olivier Delaplace rebondit chez Finzr

Gilles Vidal, Stellantis : "Faire revivre un modèle doit avoir du sens"

Gilles Vidal, Stellantis : "Faire revivre un modèle doit avoir du sens"

Laisser un commentaire

cross-circle