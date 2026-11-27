Marché automobile : la revanche du segment A
Publié le 27 novembre 2026
■Par Christophe Jaussaud
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10 min de lecture
Cantonné à 2,3 % du marché français fin 2025, le segment A retrouve quelques couleurs et pourrait même prendre sa revanche avec l’arrivée de petits modèles électriques à moins de 15 000 euros. De quoi potentiellement atteindre 2,5 millions de véhicules neufs par an en Europe à l’horizon 2035.
À fin septembre 2026, la Renault Twingo totalise déjà 14 479 immatriculations en France. ©Renault/Thomas Cortesi
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