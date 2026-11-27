Marché automobile : la revanche du segment A

Publié le 27 novembre 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 10 min de lecture

Cantonné à 2,3 % du marché français fin 2025, le segment A retrouve quelques couleurs et pourrait même prendre sa revanche avec l’arrivée de petits modèles électriques à moins de 15 000 euros. De quoi potentiellement atteindre 2,5 millions de véhicules neufs par an en Europe à l’horizon 2035.

À fin septembre 2026, la Renault Twingo totalise déjà 14 479 immatriculations en France. ©Renault/Thomas Cortesi

Longtemps avoisinant les 10 % des immatriculations en France, soit plus de 200 000 unités les belles années, le segment A a peu à peu disparu des radars. Faute d’offres. Les Renault Twingo 1, 2 et 3, Peugeot 107-108, Citroën C1 et autres Volkswagen up! ont quitté la scène, alors que la Toyota Aygo s’est affublée d’un X et d’un moteur hybride, que la Fiat 500 s’est essayée à l’électrique et que les Kia Picanto et Hyundai i10 faisaient de la résistance en thermique. Beaucoup de ces petites citadines, dont le modèle économique a toujours été fragile, n’ont pas survécu aux nouvelles normes, toujours plus dures et renchérissant les prix. Le coup de grâce a été donné en juillet 2024 avec le GSR2 qui devenait alors applicable à tous les véhicules vendus.

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