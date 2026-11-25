Selon les dernières estimations de l'ICCT, la majorité des pools de constructeurs automobiles respectent déjà leurs objectifs d'émissions de CO₂ pour la période 2025-2027. Renault et Stellantis sont en ligne avec la réglementation européenne, contrairement à Volkswagen et Hyundai.

La menace d'amendes CO2 s'éloigne pour les constructeurs, alors que Bruxelles allège encore la trajectoire de décarbonation. ©Illustration générée par IA

Les constructeurs automobiles européens sont-ils parvenus à éviter le risque de milliards d'euros d'amendes qui pesaient sur leurs comptes en 2024 ? À un peu plus d'un an de la fin de la période de conformité réglementaire 2025-2027, les dernières estimations de l'International council on clean transportation (ICCT), présentées par l'Institut mobilités en transition (IMT), montrent une nette amélioration de leurs performances.

Renault et Stellantis en ligne avec leurs objectifs CO₂

Sur la période comprise entre janvier 2025 et octobre 2026, les émissions moyennes des pools de constructeurs automobiles se situent à 1 g de CO2 sous leurs objectifs. Les émissions moyennes des voitures neuves vendues en Europe atteignent 90 g de CO2 entre janvier-octobre 2026, pour une cible européenne de 93,6 g. Seuls trois pools restent au-dessus de la limite : Volkswagen (+5 g/km), Hyundai (+4 g/km) et SAIC (+1 g/km). Stellantis est pile à l'équilibre, Renault passe à -1 g/km. "C'est la première publication où les pools Renault et Stellantis sont conformes ou proches de la conformité", relève Jean-Philippe Hermine de l'IMT.

La performance des groupes masque toutefois des disparités importantes entre leurs différentes marques. À fin septembre 2026, Renault affichait ainsi des émissions inférieures de 12 g/km à son objectif individuel estimé, tandis que Dacia le dépassait de 14 g/km. La performance de la marque au losange permet donc de compenser celle de sa filiale roumaine. Chez Stellantis, les écarts étaient moins importants pour Peugeot, Fiat et Citroën, qui dépassaient leurs objectifs respectifs de 2 à 3 g/km, contre 5 g/km pour Opel/Vauxhall et 11 g/km pour Jeep.

Normes CO₂ : où en sont les constructeurs ?

(Écart avec l'objectif réglementaire 2025-2027, à fin octobre 2026, en g de CO₂/km)

Ces chiffres restent des estimations, calculées à partir des immatriculations Dataforce. La conformité officielle ne sera validée qu'environ dix-huit mois après chaque exercice, et l'éventuelle pénalité (95 euros par gramme excédentaire et par véhicule) sera calculée à l'issue de 2027. Mais pour l'IMT, il ne fait quasiment plus de doute que tous les pools seront conformes à cette échéance.

Les constructeurs reprennent leur indépendance vis-à-vis des pools

Signe que la pression retombe, les alliances se défont. La constitution de pools, accordée par la Commission européenne, permet aux constructeurs dont les émissions dépassent leur objectif réglementaire de bénéficier des performances de partenaires mieux positionnés, généralement moyennant une contrepartie financière dont les montants ne sont pas rendus publics.

Alors que Stellantis et Toyota avaient initialement prévu de s'associer à Tesla, les deux groupes sont désormais évalués séparément. Porsche, de son côté, s'est détaché de Volkswagen pour s'associer à XPeng, ce qui allège aussi la facture du groupe de Wolfsburg, qui affiche une perte de 5,8 milliards d'euros au troisième trimestre 2026. En 2019, FCA (aujourd'hui intégré à Stellantis) avait signé un accord d'une valeur de 2 milliards de dollars pour acheter des crédits CO2 à Tesla. Entre 2019 et 2025, le constructeur américain aurait même récolté près de 10,6 milliards de dollars par le biais de ses ventes de crédit CO2 à ses concurrents, selon les analystes d'UBS !

La capacité de Stellantis et de Toyota à respecter leurs objectifs sans Tesla réduit ainsi leur dépendance à ces accords. D'autant que Stellantis pourra bénéficier des ventes de voitures électriques de Leapmotor, dont il détient 51 %. Toyota, porté par ses hybrides, fait désormais cavalier seul à -3 g/km de son objectif.

Le palier de 2030 reste un défi majeur pour les constructeurs automobiles

Mais la capacité des constructeurs à respecter le palier de 2025-2027 ne préjuge pas de leur aptitude à atteindre celui de 2030, dont les modalités d'application font toujours l'objet d'intenses négociations européennes. L'objectif moyen européen passera en effet de 93,6 g/km actuellement à 49,5 g/km en 2030, soit une réduction de 47 %.

Pour parvenir à ce nouveau palier, les constructeurs ont organisé un intense lobbying pour obtenir une nouvelle flexibilité de la conformité qui s'entendrait cette fois sur une période allant de 2029 à 2031, selon le vote de la commission ENVI du Parlement européen qui s'est déroulé le 4 novembre 2026. Les industriels pourraient "cagnotter" 8 g de CO2/km en 2029 et les reporter sur cette nouvelle période.

Enfin, en 2035, l'objectif de réduction des émissions serait de 87,5 %. Mais cet objectif ne correspond pas mécaniquement à une part de marché de 87,5 % pour les voitures électriques. Supercrédits, hybrides rechargeables et lissage réduisent la part de modèles à batterie nécessaire pour être en règle. De fait, selon l'outil de simulation réalisé par l'IMT, la part des véhicules 100 % électriques devrait atteindre 36 % en 2030, 42 % entre 2031 et 2034 avant de passer à 68 % en 2035. Dans la version de l'accord franco-allemand, cette part atteindrait 40 % en 2030 et 72 % en 2035.

Or, le marché français est déjà au-dessus du palier 2030. Les voitures 100 % électriques ont représenté 41 % des immatriculations en septembre et en octobre 2026, contre 17 % en 2023. Du 1er au 20 novembre 2026, la part grimpe même à 46 %, selon les données de l'IMT. L'Hexagone ne fait toutefois pas l'Europe. Sur janvier-octobre, l'électrique pèse 25 % des ventes à l'échelle du continent, 12 % en Espagne et 8 % en Italie. Pour une large partie du marché, 36 % en 2030 restent une marche haute.