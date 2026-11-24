Émission du Journal de l'Automobile - Financement Automobile : le 20 novembre 2026, les règles du jeu changent
Publié le 24 novembre 2026
■Par Chloé BAZEAU
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< 1 min de lecture
Une émission organisée par Le Journal de l'Automobile & sponsorisée par Arkéa Financements & Services
La LOA est devenue le moteur du marché automobile. À partir du 20 novembre 2026, son fonctionnement va pourtant être profondément revu avec la transposition de la directive sur le crédit à la consommation. Affichage d’un TAEG, taux d’usure spécifique, rétractation portée à 14 jours, rachat anticipé facilité : ces règles vont modifier les offres de financement et les pratiques en concession. Quel impact sur la vente automobile ?
Découvrez l'émission présentée par Catherine LEROY, directrice des rédactions Syner'J Media et à laquelle prennent part des experts du secteur :
- Solenne Lepage, déléguée générale, Association des Sociétés de financières
- François Leprince, président du directoire, Arkea Financements & Services
- Frédéric Grand, directeur VO, Groupe Thivolle
- Rémi Legrand, consultant spécialiste du secteur bancaire et des services financiers, Monge Conseil
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