Émission du Journal de l'Automobile - Financement Automobile : le 20 novembre 2026, les règles du jeu changent

Publié le 24 novembre 2026 ■ Par Chloé BAZEAU ■ < 1 min de lecture

Une émission organisée par Le Journal de l'Automobile & sponsorisée par Arkéa Financements & Services

La LOA est devenue le moteur du marché automobile. À partir du 20 novembre 2026, son fonctionnement va pourtant être profondément revu avec la transposition de la directive sur le crédit à la consommation. Affichage d’un TAEG, taux d’usure spécifique, rétractation portée à 14 jours, rachat anticipé facilité : ces règles vont modifier les offres de financement et les pratiques en concession. Quel impact sur la vente automobile ? Découvrez l'émission présentée par Catherine LEROY, directrice des rédactions Syner'J Media et à laquelle prennent part des experts du secteur : Solenne Lepage, déléguée générale, Association des Sociétés de financières

François Leprince, p résident du directoire, Arkea Financements & Services

Frédéric Grand, directeur VO, Groupe Thivolle

Rémi Legrand, c onsultant spécialiste du secteur bancaire et des services financiers, Monge Conseil

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