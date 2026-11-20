Bertrand Robin prend la direction générale de BCAuto Enchères

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par La Rédaction ■ 2 min de lecture

Arrivé chez BCAuto Enchères en septembre 2025 comme directeur commercial, Bertrand Robin succède à Olivier Fernandes à la direction générale. Il aura pour mission d'accélérer le développement de l'entreprise et de renouveler son offre destinée aux professionnels de l'automobile.

Bertrand Robin succède à Olivier Fernandes à la direction générale de BCAuto Enchères. Il aura pour mission d'accélérer le développement de l'entreprise et de renouveler son offre destinée aux distributeurs automobiles. ©BCAuto Enchères

BCAuto Enchères a choisi son nouveau directeur général. Bertrand Robin succède à Olivier Fernandes, qui avait annoncé son départ en octobre 2026 après dix-neuf années passées au sein du groupe, dont douze à sa direction générale. Cette nomination s'inscrit dans une transition préparée depuis plusieurs mois. Recruté en septembre 2025 au poste de directeur commercial, Bertrand Robin a travaillé aux côtés d'Olivier Fernandes et des équipes de BCAuto Enchères pour définir les prochaines étapes du développement du groupe européen spécialisé dans le remarketing des voitures d'occasion. Une nouvelle offre pour les distributeurs automobiles Au cours de cette première année, BCAuto Enchères a notamment engagé une réflexion sur son offre de produits et de services, à partir des attentes exprimées par ses partenaires professionnels. La feuille de route du nouveau directeur général repose sur trois priorités : la transformation digitale, l'orientation client et la modernisation des méthodes de travail. L'entreprise entend également s'appuyer davantage sur son réseau européen pour accompagner les évolutions du marché du véhicule d'occasion. Cette nouvelle stratégie intervient après une année 2025 durant laquelle BCAuto Enchères a écoulé 96 219 véhicules. "Alors que les circuits d'achat et de vente de véhicules d'occasion se transforment en profondeur, notre ambition est claire : nous voulons faire évoluer les pratiques de notre métier, anticiper les besoins des professionnels et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance à nos partenaires", explique Bertrand Robin. Un ancien dirigeant de Continental Diplômé de l'Essca, Bertrand Robin a commencé sa carrière dans l'automobile en 2008. Après une première expérience dans le conseil, puis au marketing chez Kumho Tire France, il a rejoint Continental, où il a occupé plusieurs fonctions avant d'être nommé directeur général de Continental Automotive Trading France en 2023.

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