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Distribution

Olivier Fernandes quitte BCAuto Enchères

Publié le 8 octobre 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Le directeur général de BCAuto Enchères, Olivier Fernandes, a annoncé son départ de l'entreprise. Il tourne la page d'une histoire qui aura duré 19 ans chez l'acteur européen du remarketing des voitures d'occasion.
Olivier Fernandes quitte sa fonction de directeur général de BCAuto Enchères
Olivier Fernandes rend les clés de la direction générale de BCAuto Enchères après douze ans au poste. ©JA

Olivier Fernandes ne sera plus le directeur général de BCAuto Enchères. L'entité franco-belge du groupe européen spécialisé dans le remarketing des voitures d'occasion a officialisé son départ, dans une publication mise en ligne le 8 octobre 2026.

 

Un départ qui acte la fin d'une collaboration entamée en 2007. Olivier Fernandes avait été engagé en qualité de directeur des opérations pour la France. Il a été promu au titre de directeur général de BCAuto Enchères France & Belgique en janvier 2014 quand Jean-Roch Piat a été appelé à une autre mission.

 

"Nous tenons à remercier Olivier pour sa contribution au cours de toutes ces années et lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses futurs projets", a commenté David Banks, le président de BCA Europe.

 

BCA Allemagne s'assoit à la table des distributeurs de véhicules d'occasion

 

Il a été expliqué qu'Olivier Fernandes quitte l'entreprise pour se consacrer à un projet personnel. Son successeur a d’ores et déjà été choisi, mais son identité n'a pas filtré. Il rejoindra BCAuto Enchères au début de l’année 2027.

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