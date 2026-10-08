Olivier Fernandes quitte BCAuto Enchères
Publié le 8 octobre 2026
Olivier Fernandes ne sera plus le directeur général de BCAuto Enchères. L'entité franco-belge du groupe européen spécialisé dans le remarketing des voitures d'occasion a officialisé son départ, dans une publication mise en ligne le 8 octobre 2026.
Un départ qui acte la fin d'une collaboration entamée en 2007. Olivier Fernandes avait été engagé en qualité de directeur des opérations pour la France. Il a été promu au titre de directeur général de BCAuto Enchères France & Belgique en janvier 2014 quand Jean-Roch Piat a été appelé à une autre mission.
"Nous tenons à remercier Olivier pour sa contribution au cours de toutes ces années et lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses futurs projets", a commenté David Banks, le président de BCA Europe.
Il a été expliqué qu'Olivier Fernandes quitte l'entreprise pour se consacrer à un projet personnel. Son successeur a d’ores et déjà été choisi, mais son identité n'a pas filtré. Il rejoindra BCAuto Enchères au début de l’année 2027.
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