Le nombre de voitures d'occasion disponibles chez les revendeurs professionnels a augmenté en octobre 2026, dépassant 1,11 million d'unités, selon les données de AAA Data. Le mix énergétique des entrées en stock marque un tournant.

En octobre 2026, le niveau de stock des distributeurs de voitures d'occasion est remonté. ©Le Journal de l'Automobile

Les distributeurs automobiles retrouvent un niveau de stock de voitures d'occasion un peu plus conventionnel. Selon les données de marché compilées par AAA Data dans son étude mensuelle, la réserve cumule plus de 1,11 million d'exemplaires. Un total qui revient au niveau d'avril dernier.

Le stock de voitures d'occasion se compose à 40,3 % de modèles diesel et à 34,8 % d'essence. Les différentes déclinaisons de modèles électrifiés représentent ensemble 23,5 % de l'offre accessible aux clients, dont 4,4 % de voitures électriques, selon les déclarations d'achat.

Plus de 30 % d'électrifiées en entrée

En octobre, un mois marqué par la tenue du Mondial de l'Auto à Paris, les distributeurs ont enregistré 232 573 entrées en stock. Il s'agit du plus haut total constaté depuis le début du baromètre en novembre 2025.

Il convient de souligner que l’électrification progresse nettement. En conjuguant les VE, REEV, HEV, MHEV et PHEV, le volume monte à 71 591 véhicules, soit 30,8 % du total. Ce qui marque un véritable tournant, car cette part se limitait à 28,4 % en septembre et à 24,1 % en novembre 2025.

À noter également que les points de revente de voitures d'occasion ont intégré plus d'exemplaires à motorisation essence (80 000 unités) que de diesel (76 690 unités). Au point que ces derniers ont reculé de 2,5 points en pénétration, entre septembre et octobre.

À 72,9 %, soit le taux le plus bas depuis le début de l'année, les voitures avaient pour origine les particuliers (169 560 unités). Le fait est que les loueurs courte durée programment leur remarketing à l'automne. AAA Data rapporte pratiquement 29 000 unités injectées dans les tuyaux. En conséquence, la part des VO issus de leasing est à son sommet (37,1 %).

Le regain du 2-4 ans

Au cours du mois d'octobre, les distributeurs ont sorti 167 216 voitures de leur stock. Ils ont fait mieux que la moyenne calculée sur les dix premiers mois de l'année (161 580 unités).

Les motorisations thermiques ont représenté une pénétration de 36,7 % pour les voitures essence et 30,2 % pour les diesel, soit respectivement 61 445 et 50 539 unités. Les voitures électriques (9,1 % de pénétration, à 15 200 unités) se sont rapprochées des hybrides (9,7 %, à 16 200 unités). Il s'en est fallu de peu pour que le record des VE datant d'avril (15 415 unités) soit effacé des tablettes.

Plus d'un VO sur deux (55,1 %) comptait a minima cinq années d'ancienneté. Tandis qu'un tiers des reventes (34 %) concernait une voiture d'occasion âgée de 2-5 ans. Point positif, jamais depuis avril 2026 les distributeurs n'avaient sorti plus de VO 2-4 ans que de 8-15 ans. Cela a été le cas en octobre (39 370 unités contre 37 890).